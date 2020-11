A Relações Públicas da Fundação Oswaldo Aranha, Amélia Silva, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Levante comunista no Rio de Janeiro (1935).

*Extinção do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) (1979).

*Diretas Já: manifestação na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo (1983).

*Morre Teotônio Vilela, político brasileiro (1983).

*Cometa Halley, o mais famoso dos cometas, atinge o ponto mais próximo ao Planeta Terra (1985).

*O Telescópio Espacial Hubble detecta hidrogênio na atmosfera do planeta Osíris, a primeira atmosfera planetária fora do nosso sistema solar a ser encontrada (2001).

*São estimados em 54.862.417 os casos de infecção pelo HIV em todo o mundo; 30% destes estavam na África do Sul (2003).

*Morre Jece Valadão, ator brasileiro (2006).

*O Clube Atlético Mineiro é rebaixado à série B do Campeonato Brasileiro (2005).

*A banda Australiana AC/DC volta ao Brasil depois de 13 anos (2009)

Zig – Zag

*Hoje: Dia Nacional de Combate ao Câncer; Dia do Técnico de Segurança do Trabalho; Mitologia Hindu: Dia de Parvatti Devi (esposa de Shiva); Dia de Nossa Senhora das Graças.

*A ACJ Condomínios, em comemoração ao Dia do Síndico, celebrado no dia 30 de novembro, realizou ontem à noite, outra edição do evento Mais Síndico.

*Desta vez, a atração, que já é tradicional na empresa e recebe profissionais de toda a região, foi adaptada para o modelo virtual, em decorrência da pandemia.

*No entanto, a versão on-line manteve a essência da interação entre os participantes.

*Os temas “LGPD conheça o impacto dessa lei nos condomínios”, ministrado pela advogada, Denise Nunes; e “Como resolver conflitos em seu condomínio usando a Inteligência Emocional”, com o especialista Fernando Nelis, foram abordados.

*”Os temas que escolhemos são atuais e vão de encontro com a nossa atuação. A intenção foi colaborar para a excelência do trabalho no dia a dia de cada um, o que tornou um grande evento”, destacou a diretora da ACJ Condomínios, Vanisi Ferreira.

*O síndico – Além de cuidar do bem-estar dos moradores, ainda precisa lidar com a administração do condomínio, seja ele residencial, comercial, misto, predial ou de casas.

*Além disso, o gestor também tem o papel de facilitador da comunicação dentro do condomínio, sendo o encarregado de mediar conflitos e estimular a compreensão e empatia entre vizinhos.

*Uma vez eleito por assembleia, também estão entre as suas atividades convocar assembleias ordinárias e extraordinárias, cobrar taxas condominiais, controlar a inadimplência dos moradores e cuidar da manutenção do prédio.

*Bem como, manter a ordem, a disciplina, a segurança, a legalidade e a limpeza do edifício.

Sala

Vip

*A Relações Públicas da Fundação Oswaldo Aranha, Amélia Silva, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu bem amado, Edinho Silva. Depois das filhas e genros e dos demais familiares.

*Serão muitas homenagens durante todo o dia.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Rosangela Inácio Abrantes; Ivyna Spinola Caetano Jordão; Patrícia Maia de Araújo; Rafaela Fagundes; Bruno Paulino; Marli Freitas; Liliane Nogueira; Bruna Oliveira; Geruza Souza; Nathalia Soufer.

*Fazendo um ano que o empresário Carlos Annechino, com sua Arylia Thomé e o filho Carlos Eduardo, estiveram pela segunda temporada de férias, aproveitando bastante um ‘tour’ pela encantadora Flórida.

*Eles fizeram o circuito Miami, Key West, Fort Lauderdale, Palm Beach, West Palm Beach e, claro, a paradisíaca Boca Raton.

*Depois estiveram circulando pela mágica Orlando e seus atrativos, nas terras de Walt Disney.

*Tudo, em um programa cinco estrelas preparado pela agente de viagens, Patrícia Leal, através da GG Turismo.

*Este ano, só não fizeram a viagem por conta da pandemia.