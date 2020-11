Ainda dá tempo de aproveitar as promoções da Black Friday!

Matéria publicada em 28 de novembro de 2020, 07:00 horas



Zig – Zag

*Ainda em tempo dos consumidores participarem das promoções da Black Friday.

*Ficou lindíssima a decoração natalina de Penedo.

*Um túnel de longa extensão todo iluminado.

*Aliás, o tradicional bairro de Itatiaia encontra-se repleto de turistas.

*A médica Ana Vitória, toda feliz com o retorno presencial do curso de ‘Harmonia e Qualidade de Vida’ que ela participa, no Hotel Bourbon, na capital paulista.

*Afinal, é oportunidade de acrescentar ainda mais em seu aprimoramento profissional.

Auto

Índice

*De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2011) 28 milhões de brasileiros possuíam algum tipo de problema auditivo, o que revela um quadro no qual 14,8% do total de 190 milhões de brasileiros, possuem problemas ligados à audição.

*Segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o maior número de deficientes auditivos, estão concentrados nas áreas urbanas.

*Existem vários fatores que contribuem para a perda auditiva.

*“Os mais comuns até os mais graves são: exposição a barulho intenso ou ruído constante, hereditariedade, processo natural de envelhecimento, lesão traumática, medicamentos ototóxicos ou alguns tipos de doenças. Além disso, pode também ser consequência de problemas na gestação, tais como doenças infectocontagiosas como sífilis, citomegalovírus, rubéola gestacional, entre outros”.

*O som muito alto pode causar prejuízos irreversíveis, por destruir as células auditivas.

*Os fones de ouvido, por exemplo, é o mais vilão da saúde auditiva na atualidade, já que a proximidade com o som agrava o problema, pois atinge diretamente o tímpano.

Sala

Vip

*Em Lisboa, a promotora de eventos Beth Jardel, amanhecendo neste sábado com sua mais nova idade.

*Os primeiros abraços ficam por conta da filha Adriana Boscoli. Depois inúmeras homenagens.

*O empresário e médico Leonardo Mollica, também despertando neste sábado com sua mais nova idade.

*Será super abraçado pelos familiares, clientes e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes de sábado: A gerente de eventos do Hotel Bela Vista, Carla Carvalho; Jane Campbell; Maria Cacilda Pinto de Souza Clímaco, Liane Castro; Alencar da Silva Júnior; o enfermeiro William Augusto da Silva Aquino; Sofia Angeline Moraes Acosta; Cida Francesconi.

*Aniversariantes de domingo: A empresária Carla Caravieri; Flávia Rodrigues Toniolo; Giovanna Gerstner; Lucrécia Helena Loureiro; Patrícia Valentim; Fátima Martins; Manu Viga; Vicente Luiz Cantini; William Aquino; Sônia Cristina Monteiro; Josélia Moreira; Edelson Melo; Márcia Fernandes; engenheiro Zito; Josélia Moreira; Diego Freitas; Patrícia Fonseca Guimarães.

*Aniversariantes de segunda-feira: Mario Sinzato; Célio Adelino da Paz, Fernando Tedesco Jr; Yuri Campos; Simone Landim; Seiya Cavaleiro.