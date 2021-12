Alvani Goulart Loureiro, trocando de idade hoje.

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 06:20 horas

Túnel

Do Tempo

*Tirada a primeira fotografia colorida do planeta Terra, de uma espaçonave (1959).

*Os cães Pchelka (Abelhinha) e Mushka (Mosquinha) são lançados a bordo da Korabl- Sputinik 3 (1960).

*Aprovada lei na Itália que, em determinados casos, concede o divórcio (1970).

*Estreia no Brasil o filme ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’, com Sônia Braga, Mauro Mendonça e José Wilker (1976).

*Mikhail Gorbatchov visita o Papa João Paulo II.

*É o primeiro líder soviético a visitar o Vaticano desde a Revolução Russa de 1917 (1989).

*Eurotúnel o encontro dos dois túneis 40 metros abaixo do solo do Canal da Mancha (1990).

*Último Voo da Companhia aérea TWA com o pouso de seu MD-80 em Saint Luis (2001).

*Entra em vigor o Tratado de Lisboa (2009).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Mundial de Combate a AIDS, Dia do Imigrante, Dia do Numismata.

*Você sabia que escutar som muito alto pode causar perda irreversível da audição?

*Isso pode acontecer muito pela exposição a volumes altos ou explosões e uso constante de fones de ouvido.

*Outros grandes vilões presentes na nossa vida são os barulhos do trânsito, apitos, buzinas e as famosas bombinhas.

*Acontece que, quando o som está muito próximo à orelha, ele vai direto para o tímpano e pode ser muito prejudicial.

*E com a chegada do verão também vêm outros fatores, sol, piscina, praia e geralmente dor de ouvido.

*Uma situação comum nessa época do ano é a água no ouvido, o que é um grande problema, já que uma única gota é capaz de causar inflamação.

*De acordo com a Organização Mundial de Saúde no ano de 2014, 29 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo, o que revela um quadro no qual 14,8% do total de 190 milhões de brasileiros, possuem problemas ligados à audição.

*A maioria segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o maior número de deficientes auditivos, estão concentrados nas áreas urbanas.

Queda

de Braço

*Diante do ‘filme’ que o planeta já assistiu e continua, por conta da pandemia pela Covid-19, e agora diante das ameaças da nova variante (ômicron), a China prometeu nesta segunda-feira entregar mais 1 bilhão de doses de vacinas da Covid-19 para a África, segundo anúncio do presidente Xi Jinping.

*Não para aí. O país ainda irá incentivar empresas locais a investirem ao menos US$ 10 bilhões (R$ 56 bilhões) no continente nos próximos três anos

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, a psicóloga Ana Tereza Duarte.

*Os primeiros abraços e beijos, ficam por conta do seu amado, o empresário Ricardo Schittini Duarte

*Alvani Goulart Loureiro, trocando de idade hoje.

*Os abraços se iniciaram ontem na festa das Bodas de Porcelana, do filho Rogério Loureiro e da nora Cristiane Cotrim Loureiro.

*As homenagens continuam hoje, da família e inúmeras amizades.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o publicitário Waldyr Alves Teixeira Filho; William Ferreira; Maria Augusta Soares; o fotógrafo Eduardo André Sodré; Grazieli Cassila; Judith Andrade; Denise Caldeira; Sílvia Lugon.

*Carla Câmara, deixou por uns dias New York, onde reside, para merecido descanso na Flórida.

*Foi ao encontro de sua tia, Danielle Topiol, que reside em Miami.

*Além da oportunidade de se reverem, estão aproveitando a valer para os badalados passeios.