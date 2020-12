Alvani Goulart Loureiro, trocando de idade hoje.

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Tirada a primeira fotografia colorida do planeta Terra, de uma espaçonave (1959).

*Os cães Pchelka (Abelhinha) e Mushka (Mosquinha) são lançados a bordo da Korabl- Sputinik 3 (1960).

*Aprovada lei na Itália que, em determinados casos, concede o divórcio (1970).

*Estreia no Brasil o filme ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’, com Sônia Braga, Mauro Mendonça e José Wilker (1976).

*Mikhail Gorbatchov visita o Papa João Paulo II.

*É o primeiro líder soviético a visitar o Vaticano desde a Revolução Russa de 1917 (1989).

*Eurotúnel o encontro dos dois túneis 40 metros abaixo do solo do Canal da Mancha (1990).

*Último Voo da Companhia aérea TWA com o pouso de seu MD-80 em Saint Luis (2001).

*Entra em vigor o Tratado de Lisboa (2009).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Imigrante, Dia do Numismata.

*Hoje fazendo exatamente um ano, que este colunista realizou com muito sucesso a exemplo dos outros eventos ano passado, o Baca Fest.

*Este ano, com a pandemia, só deu para realizar o Carná Folia.

*Foi para o ‘espaço’ nossos planos de continuar proporcionando o entretenimento, homenagens e gastronomia para somar a roda social de Volta Redonda e região.

*E olha que eu estava totalmente focado para as comemorações dos meus 41 anos de Colunismo Social.

*O importante é estarmos todos vivos, muito embora tenhamos tido grandes perdas de inúmeros amigos e muitos nomes/notícias, não só no Brasil, e sim também pelo mundo com esta ‘maldita’ doença, não do século e sim do milênio.

*Nossa expectativa é que, com o advento das vacinas, e felizmente, vários países estão chegando aos testes finais, para o seu uso.

*É a ciência uma vez mais, na queda de braço, agora, contra a Covid-19.

Dia Mundial

*Hoje é Dia Mundial de Combate à AIDS ou Dia Mundial de Luta Contra a Sida.

*Internacionalmente definido como o dia 1° de dezembro.

*É uma data voltada para que o mundo reúna forças para a conscientização sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida.

*Desde o final dos anos 80, tal dia vigora no calendário de milhares de pessoas ao redor do mundo.

*Em Volta Redonda, o CDI – Centro de Doenças Infecciosas, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, que tem de responsável pela área técnica, a enfermeira Sandra Coutinho Reis, abrangendo as IST/HIV/AIDS, está fazendo o máximo que pode nesta conscientização e prevenção.

*As ações que anos anteriores eram feitas, estão impedidas.

*Podendo somente uso de forma remota.

*Levantamento realizado até o dia 25 de novembro, o CDI tem cadastrado em tratamento 131 pacientes.

*Sendo 95 homens, 36 mulheres, onde se inclui uma criança.

*Mais do que nunca, é fundamental na prevenção o uso dos preservativos (que podem ser gratuitamente fornecidos) e para as testagens (teste rápido) também para Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, nas unidades de Atenção Básica, além do CDI.

*Como prevenção é super importante que o casal faça o Pré Natal.

*O CDI de Volta Redonda conta com uma equipe Multiprofissional no atendimento das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

Sala

Vip

*A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) vai realizar a campanha Natal Família Digital, a partir de hoje.

*Alvani Goulart Loureiro, trocando de idade hoje.

*Ganha os primeiros carinhos de seu bem amado, empresário Sérgio Loureiro.

*Depois muitas e muitas homenagens de toda a família e amigos.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, a psicóloga Ana Tereza Duarte.

*Os primeiros abraços e beijos, ficam por conta do seu amado, Ricardo Schittini Duarte

*Outros queridos aniversariantes do dia: o publicitário Waldyr Alves Teixeira Filho; William Ferreira; Maria Augusta Soares Stholer; o fotógrafo Eduardo André Sodré; Grazieli Cassila; Judith Andrade; Denise Caldeira; Sílvia Lugon.