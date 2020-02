Amanhece hoje com sua recente idade, o administrador Jefte Pereira de Castro

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 14:24 horas

Túnel

Do Tempo

O Congresso da União Soviética anuncia a separação entre a Igreja e o Estado (1921).

Cai o governo francês de Pierre Mendès-France devido a situação no norte da África (1955).

Nasser assume a presidência da República Árabe Unida (1958).

Golpe Militar de 1964 no Brasil: é editado o Ato Institucional AI-3 (1966).

Os Estados Unidos enterram o último soldado morto na Guerra do Vietnã, conflito que oficialmente acabou só em abril de 1975 (1973).

A URSS lança a astronave Soyuz TM-2, com dois astronautas a bordo, para colocar em órbita uma estação espacial permanente (1987).

Os chamados “Grandes Três” bancos na Suíça anunciam a criação de um fundo de ajuda de US$ 71 milhões às vítimas do Holocausto (1997).

Mike Tyson é condenado a um ano de prisão por ter agredido duas pessoas, em 31 de agosto do ano anterior (1999).

As antigas localidades de Kitano, Jojima, Mizuma e Tanushimaru, no Japão, fundiram-se na cidade de Kurume (2005).

Zig – Zag

* Ainda repercute uma nota divulgada pelo Ministério da Saúde apontando o Rio de Janeiro como um dos estados que poderão apresentar surto de dengue este ano.

* No ano passado, o número de casos da doença aumentou quase 60% em relação a 2018 em todo o território fluminense.

*No verão, a proliferação do aedes aegypti tende a aumentar, devido às chuvas que formam poças de água parada, ambiente propício para a proliferação do mosquito.

*Além da dengue, o aedes aepyti é transmissor da zika e da chikungunya.

*O médico hematologista João Carlos Henriques, diretor do Laboratório Exame, localizado em Barra Mansa, alerta para a importância do diagnóstico preciso.

* “Muitos sintomas, sobretudo na fase inicial da chikungunya podem ser confundidos com a dengue, como febre, dor nas articulações e prurido.

* No entanto, cada um dos diagnósticos demanda um tratamento diferente.

* Essas semelhanças podem confundir até mesmo os médicos. *Por isso, nestes casos, o exame de sorologia é realizado para analisar os anticorpos IgG (Imunoglobulina G) e IgM (Imunoglobulina M) e chegar a um diagnóstico preciso.

* A análise é feita através da coleta de sangue, de maneira rápida e quase indolor e o resultado fica pronto em apenas duas horas ”, explicou.

Sala

Vip

* Amanhece hoje com sua recente idade, o administrador Jefte Pereira de Castro.

* Ele aproveita para comemorar a nova idade, no delicioso Restaurante Vitória e Choperia, em animada noitada com o cantor Jorge Guilherme.

* Os amigos que desejarem desfrutar deste momento, fica combinado assim: cada assume a despesa de seu próprio consumo. Todos são convidados.

* Quem também estará comemorando no mesmo espaço é a fisioterapeuta, Karen Magalhães.

Faltam 10 dias para o Carná Folia