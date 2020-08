Aniversariando hoje a médica dermatologista Patrícia Ferreira Dalboni.

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 14:33 horas

Túnel

Do Tempo

*Julgamento das Bruxas de Sálem: cinco mulheres e um clérigo são executados após terem sido acusados de bruxaria (1692).

*4ª aparição de Nossa Senhora em Fátima (Ourém), Portugal (1917).

*Os Estados Unidos apoiaram o golpe que derrubou o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadeq. O general Zahedi assumiu o poder (1953).

*Fundada a EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica, maior fábrica de aviões do Brasil, e que teve como seu primeiro produto o EMB-110 Bandeirante (1969).

*Entra no ar Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) (1981).

*Leonard Bernstein rege, em seu último concerto, na Orquestra Sinfônica de Boston interpretando a 7ª Sinfonia de Beethoven (1990).

*Em Belgrado, dezenas de milhares de sérvios protestam exigindo a renúncia do presidente da Iugoslávia, Slobodan Milosevic (1999).

*Morre Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro (2003).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Mundial Humanitário, Dia Mundial da Fotografia, Dia da Aviação Agrícola, Dia do Ciclista.

*Nova Lei: condomínios deverão divulgar campanha de combate à violência doméstica.

*Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a Lei 8.967/2020 que dispõe sobre a afixação de cartazes com informações sobre o atendimento às mulheres em situação de violência durante o período de isolamento social.

*Este material deverá estar disponível em condomínios edilícios, residenciais, comerciais, conjuntos habitacionais, mistos, associações residenciais, associações de moradores e outras organizações.

*Nos dez primeiros dias de quarentena, no mês de março, o Plantão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro registrou aumento de 50% nos casos de violência doméstica no estado.

*“Estamos diante de um momento importante no que diz respeito à conscientização. O simples ato de disponibilizar informação e meios de comunicação pode contribuir para mudar realidades e, ainda, salvar vidas. Nos condomínios administrados pela ACJ já estamos disponibilizando o material”, destacou Vanisi Ferreira, diretora da ACJ Condomínios.

*Os cartazes deverão ser fixados em locais de fácil visualização contendo os seguintes termos:

*Nós estamos em quarentena, os serviços de atendimento às mulheres NÃO! Ouviu ou sofreu uma violência? Ligue 180 (24 horas).

*A violência está ocorrendo agora? Ligue 190.

*Em caso de estupro, lesão corporal, tentativa de feminicídio e ameaça, as delegacias de atendimento às mulheres seguem em funcionamento.

*Para outros casos, registre a ocorrência pelo site: www.policiacivilrj.net.br/dpam.php

*A Defensoria Pública está atendendo casos de violência contra a mulher através do email: nudem.defensoriarj@gmail.com ou telefone (21) 972268267 (capital).

*Para outros municípios consulte por meio do www.coronavirus.rj.def.br

Sala

Vip

*O ‘hair stylist’ e ‘Make Up’ Alex Palmeira, com vários projetos ligados a futuras peças teatrais, tão logo passe a pandemia.

*Atendendo convite, ele está fazendo um estudo para a produção das makes e os figurinos para os atores e coadjuvantes.

*No Rio de Janeiro, ele tem uma enorme lista de famosidades que apreciam seu talento.

*Entre elas: Zezé Motta, Aisha Jambo, Leona Cavalli, Françoise Fourton, entre outras tantas.

*Produziu também o lançamento da grife Ana Botafogo, e alguns trabalhos para Revista Jornal Extra.

*Alex está com seu salão no térreo do Plaza Business Center, no bairro Aterrado, onde dentro de todas as normas de segurança retornou às atividades. Fica na cidade durante a semana.

*A Banda Clave de Sol, partindo para sua terceira live. Acontece neste domingo, às 19h.

*Aniversariando hoje a médica dermatologista Patrícia Ferreira Dalboni.

*Os primeiros abraços são de seu Paulo Gandolpho e da filha Júlia Dalboni.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Marta Bartolomeu; Alexis Vilela; Clires Inês Campbell Brisolla; Marly Rodrigues; Renato Sabino; Talita Pereira Pacheco; Ana Clara Pineschi; Eduardo Pineschi Pança; Dina Santos; Denilde Claro; Ana Clara Kakaia.