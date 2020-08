Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*É lançado o macarrão instantâneo (miojo) pela japonesa Nissin (1958).

*Iniciam-se os Jogos Olímpicos de Verão de 1960, em Roma (1960).

*Presidente brasileiro Jânio Quadros renuncia ao cargo sete meses após assumir. As justificativas para a atitude seriam forças ocultas. João Goulart, seu vice, assume o cargo (1961).

*A França testa sua bomba de hidrogênio no atol de Fangataufa, no Oceano Pacífico, e se torna o quinto país-membro do “clube nuclear” (1968).

*Vaticano expõe pela primeira vez o Santo Sudário, mortalha que teria coberto o corpo de Jesus Cristo (1978).

*Depois de uma viagem de 12 anos no espaço, a sonda Voyager 2 chega a Netuno (1989).

*O Conselho de Segurança da ONU autoriza o uso da força para impor o embargo ao Iraque (1990).

*Alexandre Solzhenitsin ganha o Prêmio Leon Tolstói por sua contribuição à literatura russa (1994).

*Provável data em que a sonda Voyager 1 se tornou o primeiro objeto construído pelo homem a sair do Sistema Solar (2012).

Zig – Zag

*Anote este nome: Deborah Cotrofe.

*Ela é médica veterinária, formada pela Universidade Federal Fluminense, além de estar fazendo MBA em Gestão Empreendedora, na mesma universidade.

*Porém, sua escalada profissional está tomando outros rumos: O universo fashion.

*Suas pretensões vão ao encontro dos holofotes.

*Seja nas passarelas ou nos ensaios das grandes revistas.

*A carreira de modelo, com certeza, está deslanchando.

*Aliás, seu sobrenome é um cartão de visitas, ou diria até um ‘passaporte’ lhe abrindo todas os caminhos da fama.

*Deborah é sobrinha da musa dos anos 80, o ícone Magda Cotofre.

*Que por sinal está lhe dando a maior força e incentivo. Quer maior credencial?

*Magda Cotrofe costuma acompanhá-la em trabalhos e aconselha a sobrinha na profissão.

*Vamos torcer para que Deborah conquiste todo o sucesso desta bela carreira.

Sala

Vip

*A família Paes, hoje está em festa.

*É que a empresária Rosana Paes, desperta com sua mais nova idade.

*Com certeza, sua irmã, Juliana Paes, estará marcando presença.

*Deusa Tibaes Lass, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Os primeiros abraços e beijos serão de seu bem amado, Alberto Lass, e dos filhos Ricardo, Karen e Bruna.

*Depois continua ganhando inúmeras homenagens de suas amizades.

*Outro queridos aniversariantes do dia: a fotógrafa Luana; Viviane Mattos; Kelly Guimarães; Getúlio Silva; o fotógrafo Carlos Menandro (Resende); Biiel Sobreira; Joice Trindade; Ludy Le Gentil; Tânia Campolina; Alexandra Thevenet; Carlos Menandro; Joice Trindade; Keity Guimarães.