Anotem esta live: Dia 23 de maio (sábado) às 18h: Jorge Guilherme.

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 06:30 horas

Túnel do Tempo

*O explorador português Vasco da Gama chega a Calecute, na Índia (1498).

*Alvará português que declara a Inquisição como Tribunal Régio (1769).

*Os primeiros prisioneiros chegam ao campo de concentração de Auschwitz (1940).

*Referendo sobre a independência de Quebec: 60% da população rejeita a independência da província do restante do Canadá (1980).

*Criação de Palmas, capital do Tocantins (1989).

*Fim da ocupação de Timor-Leste pelas tropas da Indonésia, pondo fim ao Império Português (2002).

*Romário de Souza Faria faz o seu milésimo gol na carreira (2007).

Zig – Zag

*Devido aos baixos índices de testagem da Covid-19 fornecida pelos governos federal, estadual e municipal, muitos moradores da região recorrem aos testes particulares, realizados por laboratórios de análises clínicas do Sul Fluminense.

*A rede laboratorial Exame, localizada em Barra Mansa, realiza, em média, 15 testes por dia e já testou 123 pessoas no período de um mês.

*A rede de laboratórios disponibilizou uma unidade exclusiva para a testagem da Covid-19, localizada na Rua do Duque de Caxias, no Centro de Barra Mansa.

*O teste rápido é realizado através da análise dos anticorpos IgG e IgM que indicam a infecção na fase ativa ou na fase mais tardia.

*Esta modalidade apresenta o resultado em até duas horas e é feito através de uma amostra de sangue.

*Este tipo de exame requer a interpretação de um médico para direcionar o melhor tratamento e conduta do paciente.

*Outro tipo de teste oferecido pelo laboratório Exame é o PCR, que analisa a presença do RNA viral na amostra.

*O resultado deste tipo de teste pode levar de quatro a cinco dias e é realizado através de uma amostra de nasofaringe e orofaringe.

*Este exame já é validado pelo laboratório Lacen, por isso, uma nova coleta na rede pública para contraprova não é necessária.

*Para o médico hematologista e proprietário da rede barramansense de laboratórios Exame, João Carlos Henriques, a testagem é fundamental para reduzir os casos suspeitos na região.

*“A autorização para laboratórios privados realizarem o exame colabora com um maior volume de diagnósticos e possibilita que a população tenha uma noção real de casos confirmados ou não. Desta forma, o isolamento social se torna mais assertivo, prevenindo a proliferação do vírus e, consequentemente, o número de infectados e de casos graves da doença”, destacou.

*Na recente quarta-feira, 13, a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa realizou uma ação de fiscalização em laboratórios do município que realizam o teste de Covid-19.

*Para oferecer o serviço, os estabelecimentos devem estar de acordo com as normas de higienização.

‘Dia de Cão’

*Completou um ano que, o Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que a criação e a guarda de animais de estimação não podem ser proibidas em ambiente condominial.

*A decisão partiu do julgamento de uma ação específica, ocorrida em Brasília, para proibir a permanência de uma gata em um condomínio localizado na cidade satélite de Samambaia.

*Por unanimidade, a Terceira Turma do STF sentenciou que o impedimento fere o direito constitucional da propriedade.

*A advogada e diretora da ACJ Condomínios, Vanisi Ferreira, nesta época, ressaltou que a decisão era relevante, porém deve respeitar o direito à segurança e à tranquilidade de demais condôminos.

*“A posse de animais de estimação é um dos assuntos mais polêmicos no ambiente condominial. No entanto, o artigo 1.228 do Código Civil, que garante o direito de propriedade, assegura a posse de animais de estimação no apartamento. Já a circulação e permanência dos pets em áreas de uso comum ficam a cargo das decisões tomadas durante assembleia de condomínio. Recomendamos que estas regras sejam divulgadas e fiquem visíveis a todos os condôminos”, destacou a administradora de condôminos.

*Os donos dos animais têm que apresentar carteirinha de todas as vacinas pertinentes, devem ser carregados no colo dentro dos elevadores e não podem perturbar o sossego alheio.

*”A atenção com os animais deve ser redobrada nas áreas comuns. São regras simples para uma boa convivência”, explicou.

Sala Vip

*Fazendo um ano que o médico pneumologista, Gilmar Alves Zonzin esteve em Dallas, nos Estados Unidos, participando do ‘ATS 2019 International Conference’.

*Ao lado de pneumologistas de todo o mundo, o médico de Volta Redonda, que é coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital Santa Maria, viaja para várias países em busca do aprimoramento de técnicas e conhecimentos da profissão.

*Entre as viagens ano passado, Portugal e Israel.

*Os congressos em função da pandemia, estão suspensos.

*Aliás o dr. Gilmar Zonzin, tem sido a referência em sua especialidade, quando o assunto se refere ao covid-19.

*Inclusive é o principal focalizado pela mídia, nos esclarecimentos da bronquite, asma, pneumonia e agora essa doença que apavora o mundo.

