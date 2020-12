Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Os Estados Unidos declaram, formalmente, guerra ao Japão (1941).

*Honduras é admitida como Estado-Membro da ONU (1945).

*Morre a cantora brasileira Sylvia Telles (1966).

*Morre Artur da Costa e Silva, ex-presidente do Brasil (1969).

*Fernando Collor de Mello é eleito presidente do Brasil, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno. Foi o primeiro presidente eleito pelo povo, após o Regime Militar de 1964 (1989).

*Inicia-se o processo de liquidação e privatização da RFFSA (1999).

*Condoleezza Rice é escolhida para servir como a conselheira da segurança nacional dos Estados Unidos (2000).

*Primeiro voo da nave SpaceShipOne (2003).

*Morre Joãosinho Trinta, carnavalesco brasileiro (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Pastor Presbiteriano.

*Apesar de todos os obstáculos, o setor de Shopping Center está otimista em relação às vendas neste final de ano.

*Embora a pandemia tenha provocado toda esta tragédia no mundo, as pessoas sentem agora, mais do que nunca, o desejo e a necessidade de presentear seus familiares, e também claro, amigos.

*O caminho mais correto é o de continuar com as medidas do protocolo da OMS.

*Em momento algum deixar de utilizar a máscara, manter o distanciamento, lavar as mãos, aferição da temperatura.

*Os bares e restaurantes estão num momento muito delicado, com as restrições impostas em Volta Redonda.

*Uma corda no ‘pescoço’ nos empresários deste setor.

*E que estavam seguindo à risca as normas de segurança.

*A iniciativa deve ser revista. Havendo o dilatamento no funcionamento.

*Sempre lembrando, a manutenção dos protocolos da OMS.

*As categorias de produtos que devem alavancar as vendas são vestuário, calçados, telefonia, brinquedos e eletroeletrônicos.

*Uma pena que ao contrário dos anos anteriores os shoppings tiveram que cancelar os eventos Natalinos, como apresentações e Festival de Corais.

*Onde naturalmente sempre provoca aglomerações.

Como

Será?

*O anúncio oficial de que não haverá a tradicional festa da virada, em Copacabana, leva a uma pergunta. Como será???

*Se não for suspenso o uso de transportes coletivos (ônibus e metrô), dificultando o acesso a Zona Sul, a multidão não irá abrir mão de ficar diante do mar.

*Sem falar no ritual das pessoas que aproveitam para levarem suas oferendas ao mar para Iemanjá.

*Existe o risco de que se tenha uma enorme multidão, e a aglomeração.

*A falta da queima de fogos será, neste caso, apenas um pequeno detalhe.

Sala

Vip

*A empresária Eliane Allemand Zaidan, trocou de idade ontem e continua recebendo inúmeras homenagens.

*Aniversariantes do dia: Cileide Lanes; o médico Júlio Aragão; Irineu Gomes da Silva; o médico Paulo Roberto; Glorinha Freitas Silva; Isabela Cristine; Dayna Silva Ribeiro; Eliane Lana; Maria Aparecida Teixeira.

*A Academia Volta-redondense de Letras AVL, que tem na presidência o jornalista Vicente Melo, completando seus quinze anos de fundação.

Sem

Vergonha

*Você sua frio para falar em público? Sente que o olhar dos outros atravessa seu corpo e revela todos os seus temores? Isso significa que você sofre de timidez, um dos sentimentos mais complexos do ser humano. Em seu livro sobre vergonha, Mourir de dire: La honte (“Morrer de falar: a vergonha”, em tradução livre), o neuro psiquiatra francês Boris Cyrulnik analisa todos os fatores relacionados a esse medo do olhar alheio.