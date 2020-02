Bom Carnaval!

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2020, 06:00 horas

Na Folia

*O Hotel Bela Vista promove domingo e segunda-feira seu Baile de Carnaval.

*Aliás, serve para atender a habitual vinda de turistas paulistas.

*Diga-se com a ocupação de todos os apartamentos.

*O entretenimento também está aberto para quem desejar ‘pegar carona’ e se divertir muito ao som da Banda Folia.

*Os convites custam, antecipadamente, R$ 35 e podem ser adquiridos na recepção do hotel ou na hora do evento.

*O cardápio é pago à parte.

Sim de Ouro

*Vale fazer as contas de quanto custou os nupciais de algumas celebridades.

*Ainda que, num túnel do tempo, dessas que levaram o ‘mundo’ às emoções e muitas lágrimas.

*Do príncipe William que subiu ao altar com a plebeia Kate Middleton.

*Porém, a cerimônia teve tudo para não ser igual ao milionário casamento da mãe de William, a princesa Diana, informou na época, o Radaronline.

*O anel da noiva foi uma herança de família e a lua-de-mel passada nas Ilhas Scilly, na Inglaterra.

*O contraste foi enorme e a comparação, inevitável.

*O casamento de Charles e Diana, que aconteceu na catedral de St. Paul, em 1981, custou US$ 6,5 milhões.

*O anel, que hoje está no dedo de Kate, foi comprado por US$ 65 mil.

*A plebeia e William se casaram na tradicional Abadia de Westmister e os custos não devem ter sido tão altos.

*Quando se pensa em casamentos reais caríssimos, não dá para não citar uma cerimônia que aconteceu nos Emirados Árabes em 1979.

*O Sheikh Mohammed mandou construir um estádio para receber os seus 20 mil convidados.

*Ele se casou com sua prima, Sheikha Hind Bint Maktoum.

*Em valores atuais, a festa valeria US$ 100 milhões.

*Em 2004, o príncipe Al-Muhtadee Billah, herdeiro do Sultão de Brunei, se casou com Sarah Salleh.

*Os pombinhos gastaram nada menos do que US$ 5 milhões em intermináveis comemorações típicas de Brunei.

*Líderes do mundo todo voaram para o local para acompanhar o casamento do filho do sultão no palácio de Nurul Iman.

*O mundo acompanhou o polêmico casamento da princesa Victoria, da Suécia, com seu personal trainer, David Westling.

*O conto de fadas custou US$ 3 milhões e foi visto por 250 mil pessoas.

*A união foi considerada a maior da Europa desde Lady Di.

*Outro que aparece na lista dos mais caros e luxuosos, é o matrimônio do príncipe Pavlos, da Grécia, e da americana Marie-Chantal Miller, em Londres.

*A conta foi de US$ 1,9 milhão. O casal contratou uma florista da Dinamarca para decorar a catedral de St. Sophia com 30 mil flores.

*Só o vestido da noiva, incrustado de pérolas, custou U$ 240 mil.

*Por último, é bom relembrar o casamento dos sonhos da atriz Grace Kelly com o príncipe Rainier III em 1956.

*Todos os adultos do pequeno país foram convidados.

*Com isso, 600 pessoas encheram a Catedral de St. Nicholas.

*As lendas de Hollywood Cary Grand, David Niven, Gloria Swanson e Ava Gardner deram ao casal um iate e o povo de Mônaco, um Rolls-Royce conversível preto. O site não divulgou os valores do evento.

*Outros casamentos interessantes são citados entre os mais caros da história, como de Catarina de Aragão, primeira mulher de Henrique VIII, e o príncipe Arthur, em 1501, o de Maria Antonieta e Luís XVI, em 1770, e do presidente americano John F. Kennedy e Jacqueline Bouvier, em 1953.

Para o Alto

*O Sicoob Credirochas realizou na terça-feira e quarta-feira as edições das pré-assembleias na região Sul Fluminense, no estado do Rio.

*Os encontros aconteceram nas cidades de Barra Mansa, Resende e Volta Redonda, respectivamente, e contaram com a presença dos seus cooperados, delegados, colaboradores e representantes da cooperativa.

*Durante a prestação de contas, foram apresentados os resultados positivos do ano de 2019, de R$9 milhões de sobras.

*Durante todos os dias, a prestação de contas foi guiada pelo presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado.

*Todas as agências, pertencentes às três cidades, apresentaram um resultado positivo aos seus associados.

*A cooperativa atua nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro e registrou 28% de aumento no número de associados, R$61 milhões de capital social, R$528 milhões de depósitos, R$29 milhões em poupança, R$367 milhões em carteira de crédito.

*Também foram liberados R$512 milhões de crédito, R$114 milhões em patrimônio líquido, R$686 milhões de ativos e R$26 milhões em sobras brutas.

*Além disso, foi compartilhada a expansão da cooperativa, com o início das atividades em mais cidades do estado.

*Segundo a superintendente regional, Giovana Simonaci, foram inauguradas agências em Valença, Resende e Teresópolis e para este ano, haverá mais cidades para receber uma agência.

*“Segundo o nosso planejamento, iremos inaugurar neste ano de 2020 agências em Nova Friburgo, Petrópolis, Barra do Piraí e Vassouras. Também estamos com a expectativa de aumentar o nosso número de associados em 26%, o crédito em 30%, depósitos em 25% e a receita de serviços em 37%”, informou a superintendente.

*Iara Ramos de Almeida, representante das empresas Elétrica Bananal e Elétrica Penedo, esteve presente na Pré-Assembleia de Barra Mansa e aproveitou o momento para relembrar a sua história com a cooperativa: “O Sicoob começou em Barra Mansa com uma agência bem pequena. Foi quando nos tornamos cooperados, há 5 anos. Estarmos crescendo juntos é incrível e esta festa linda concretiza o bom trabalho”, concluiu a associada.