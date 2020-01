Cabo Frio continua sendo uma extensão de Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 14:01 horas

Túnel

Do Tempo

Os presidentes Roosevelt, dos EUA, e Getúlio Vargas, do Brasil, se encontram na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tratam, entre outras, do envio de tropas brasileiras para combater na Europa (1943).

O delegado soviético do Conselho de Segurança da ONU, Andrei Gromiko, pede a destruição de todas as bombas atômicas existentes no mundo (1948).

Os estúdios Disney lançam o longa-metragem ‘A Bela Adormecida’, clássico dos desenhos animados (1959).

O Presidente Juscelino Kubitschek recebe Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, em Brasília. A visita do líder norte-americano foi um dos pontos marcantes de seu governo (1960).

A Comunidade Econômica Europeia repulsa a petição de ingresso da Grã-Bretanha (1963).

Gilberto Gil é aplaudido pelo discurso em defesa do Software Livre no Fórum Social Mundial (2005).

Tempestade de neve no Centro e Sul de Portugal (incluindo Lisboa) (2006).

Zig –Zag

* Será hoje às 11h30 no Portal da Saudade, o enterro do professor e ex-vereador Luiz Moreira Netto.

* Seu corpo foi velado ontem e continua hoje, até o momento do sepultamento, na Câmara Municipal de Volta Redonda.

* Figura humana íntegra, foi esposo exemplar, pai, avô, dedicou à política, tendo sido vereador em Volta Redonda numa época em que não se existia remuneração, deixa uma grande parcela de contribuição no magistério onde exerceu a arte de ser professor, também teve importante contribuição às causas filantrópicas.

* Fará uma enorme falta.

Cabeça

Feita

* O Carnaval está batendo a nossa porta e todos se preparando e ansiosos por ele, seja para quem vai marcar presença no Carná Folia, desfilar na avenida, quem vai viajar, ou vai aproveitar o feriadinho “ignorando” sua existência!

*A verdade é: para todo brasileiro, o ano só começa após o Carnaval.

*E para alegria geral dos foliões, o Carnaval de 2020 é aguardado contando nos dedos.

* Portanto, se você vai assistir ao desfile das escolas de samba, correr atrás do trio elétrico ou curtir os bloquinhos de rua.

* Sempre as revistas de moda e mesmo pelas redes sociais, são grandes o número de sugestões de bonitos e divertidos looks pra vocês arrasarem este ano.

*Afinal, nessa época as ruas do Brasil inteiro ficam enfeitadas de fantasias alegres, divertidas e muito bem-humoradas!

*E de uns anos pra cá, a festa de rua virou um misto de moda e adereços que deixam você ainda mais bonita!

*E aí, já pensou no seu look de carnaval?

Sala

Vip

* Continua aumentando as confirmações de presenças para o Carná Folia que estarei realizando dia 15 de fevereiro, no Hotel Bela Vista: O empresário Ari Cabral e sua mulher, Antonieta Cabral, o Secretário Municipal Joselito Magalhães e a empresária Márcia Cristina Guerra Magalhães, empresário Davi Moraes e sua mulher, Luciana Amorim Moraes, a advogada Helenice Matheus, o presidente da OAB, Alex Martins e Raphaela Schetino, seguida de mais e muito mais.

* Aniversariantes do dia: Elda Rosa; Ana Claudia Peixoto; Rosimar Copola; Elisabete Amorim; Jesus Alberto; Jéssica Santos; Monica Cristine Pimentel; Liz Costa; Gustavo Kneip Possidente; Rafael Boher.

* Cabo Frio continua sendo uma extensão de Volta Redonda, com a grande quantidade de voltarredondenses que estão em tempo de merecidas férias.

