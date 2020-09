Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Fundação do The New York Times (1851).

*Fundação do América Football Club no Rio de Janeiro (1904).

*A rede de rádio CBS faz a sua primeira trasmissão (1927).

*Sancionada uma nova Constituição Brasileira (1946).

*A Força Aérea dos Estados Unidos da América é instituída como órgão independente (1947).

*Fundação da CIA (Central Intelegency Agency) (1947).

*Inauguração da TV Tupi em São Paulo. Foi a primeira emissora de televisão do Brasil (1950).

*A nave Zond 5 deu uma volta ao redor da Lua (1968).

*Ministros da civis e militares mandam aprovar nova Lei de Segurança Nacional, que institucionalizou a pena de morte e a prisão perpétua em território brasileiro (1969).

*Morre Jimi Hendrix, músico norte-americano (1970).

*O voo Soyuz 38 é lançado (1980).

*Morre Henriqueta Brieba, atriz brasileira (1995).

*Percy Spencer tem seu nome incluído no National Inventors Hall of Fame pela invenção do forno de microondas (1999).

*Furacão Jeanne chega ao Haiti (2004).

Caça

Talentos

*Chegou a hora de mostrar todo seu talento com a música.

*Caça Talentos Sky é um projeto que visa reconhecer o talento musical dos universitários da região Sul Fluminense.

*Esse é o sonho de muitos jovens talentosos pelo mundo.

*Mas, na região Sul Fluminense, esse sonho pode se tornar real.

*Para isso, é preciso dar o primeiro passo.

*Pensando em movimentar o cenário cultural e de fazer com que talentos adormecidos pela pandemia, tivessem vez e voz, que a Sky Eventos realiza o projeto Caça Talentos Sky, que tem como objetivo valorizar a música, mas principalmente, valorizar o talento escondido em muitos universitários da região.

*“Entendemos que a música pode curar muitas coisas e por isso, estamos muito empenhados em atingir o maior número de universitários da região Sul Fluminense, sejam eles alunos de universidades presencial ou EAD (Ensino à Distância). O universitário só precisa ser um apaixonado por qualquer tipo de música e possuir vocação artística”, explicou o diretor comercial e marketing da empresa, João Carlos Vieira.

*O período de inscrição das bandas e/ou cantores para o Caça Talentos encerra neste sábado.

*E a inscrição deve ser feita pelo site: www.sejaskyeventos.com.br/cacatalentos/

*Mas, antes de preencher o formulário, é importante conferir todas as regras para participação, que também são encontradas no site.

*Os inscritos selecionados serão anunciados no dia 23 de setembro de 2020, através das redes sociais da Sky Eventos (Facebook e Instagram /@SejaSkyEventos).

*As etapas de cada batalha serão votadas pelos internautas através do site www.sejaskyeventos.com.br/cacatalentos

*A final será disputada toda através da internet, entre os dias 30 de outubro de 2020 e 01 de novembro de 2020 e as apresentações serão divulgadas às 12h00 da sexta-feira (30/10/2020) e a votação começará logo em seguida, encerrando no dia 01 de novembro de 2020, às 16h, com resultado divulgado ao vivo através da “Live Caça Talentos Sky” exibida pelo Canal da Sky Eventos no Youtube e também pelo Facebook.

*Serão premiados os 02 (dois) finalistas: A premiação para o primeiro lugar é o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mais a gravação de uma música single no Studio Solaira.

*Já o segundo lugar, a premiação é o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

*Se você tem talento ou conhece quem tem, chegou a hora de soltar a voz.

*Todos os universitários da região Sul Fluminense estão convidados a mostrar a arte da música independente do estilo musical.

Nova

Atração

*Fazendo um ano hoje, que Volta Redonda ganhava a mais nova atração quatro rodas.

*Marcada pelo charme e elegância da marca Nissan.

*Foi a inauguração da mais nova concessionária OCA NISSAN, que está localizada na Via Sergio Braga, no bairro Ponte Alta.

*Foi uma noite inesquecível, e que teve de anfitrião, o empresário Rubens Correa Barros Junior.

Sala

Vip

*O engenheiro civil Renato Annechino, teve sua colação de grau pela Fundação Oswaldo Aranha, em 2017.

*Ano passado ele esteve durante seis meses na Austrália, fazendo curso de vários idiomas.

*Para aprimorar ainda mais o universo profissional, ele realizou o curso de Corretor de Imóveis, promovido pelo CRECI, no Rio de Janeiro.

*Não parou aí. O engenheiro Renato Annechino está com um bem montado escritório, no bairro São João, voltado para administração, compra e venda de imóveis, e já possui uma ótima carta de clientes.

*Santana Vieira, leia-se Honda Oriental, celebrando o sucesso de sua amada, a advogada Luciana Sayão no escritório Abreu e Silva Advogados.

*Assim que passar a pandemia o destino do casal será as paradisíacas praias caribenhas.

*Michelle Marczuk Schettino, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços da filha Emanuelle Marczuk, dos irmãos, familiares, amigos, de sua mãe Sônia Marczuk Aragão e de Dauro Aragão.

*Ângelo Giuseppe Mansur Guerra, aniversariando hoje, os primeiros abraços e beijos de sua amada, a arquiteta Raquel de Abreu e da filha Paloma.

*Depois durante todo o dia muitas homenagens.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Alessandro Nogueira Marcelo; Gustavo Tramontin de Mattos; o diretor de Cinema e ator Júlio Lellis; o médico Cláudio Castro; Marcus Paulo; Regina de Fátima Oliveira; Ângela Espíndola; Lucinéia Santos; Fernanda Soares; Camila Almeida; Rogério Valente; Eldir Slaviero; Gabriel Sirieiro Cantini.