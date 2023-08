Câmeras e BBB

A audiência pública que vai ser realizada nesta quarta (9) na Câmara Municipal de Volta Redonda sobre a instalação de câmeras de monitoramento tem tudo para ser menos conflituosa do que os primeiros debates sobre o tema.

Quando Volta Redonda começou a instalar as câmeras, elas eram novidade mesmo nas maiores cidades do Brasil.

E, pra piorar, estava em suas primeiras temporadas um reality show para quem “gosta de dar uma espiadinha”: o Big Brother Brasil, que segue no ar até hoje.

Na época, quem era contra as câmeras argumentava com a redução da privacidade.

Quem era a favor respondia que as câmeras não gravavam nada que acontece no espaço privado de ninguém: só em áreas públicas.

Houve quem usasse o exemplo do sujeito que fosse gravado aos beijos com uma mulher que sua “cara-metade”.

Uma boa resposta, na época, foi que beijar, se já quem for, é algo para ser feito em espaços privados, não públicos.

Home office perpétuo?

Uma das discussões da CPI estadual das agências reguladoras sobre a Agetransp foi referente a seu pessoal: a empresa teria nove funcionários na ouvidoria. Mas o presidente da comissão, Rodrigo Amorim, disse que foi fiscalizar a sede da agência e não achou ninguém lá. O presidente da agência, Murilo Leal, atribuiu esse fato a um problema na escala de pessoal devido ao esquema híbrido de trabalho, adotado pela Agetransp desde o início da pandemia de covid-19, no qual 25% do quadro trabalha de maneira remota, em esquema de revezamento.

Poucas denúncias

O presidente da CPI deu sequência à sabatina questionando Murilo Leal sobre quantos processos administrativos fiscalizatórios existem em face das concessionárias reguladas, nos últimos cinco anos. O diretor-presidente respondeu que há cerca de mil, além de outros 2.000 na ouvidoria. Amorim disse acreditar que o número está aquém dos problemas existentes, visto que o metrô transporta cerca de 350 mil pessoas por dia, enquanto a Supervia atende aproximadamente 450 mil passageiros diários, de acordo com dados da própria Agetransp.

Justifica

“É um número muito pequeno de processos ante a quantidade de relatos que deveriam chegar à ouvidoria e talvez isso não ocorra porque ela não funciona”, enfatizou o parlamentar.

Na agenda

O governador Cláudio Castro viajou, nesta terça-feira (8), para Brasília para reuniões com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana.

Petróleo

Nesta tarde, Castro se encontra com Haddad para discutir questões sobre valores de repasses relacionados à exploração dos campos de petróleo Lula e Cernambi para o Estado do Rio.

Faculdade

Na quarta-feira (09/08), o governador se reúne com o ministro da Educação, Camilo Santana, para tratar sobre a participação do Rio no PAR Educação e o credenciamento da Faculdade de Medicina de Vassouras.

Sem passageiros

Entre 2019 e 2022, o sistema de transporte público brasileiro por ônibus urbano registrou queda de 24,4% na demanda devido, principalmente, à pandemia. Isso significa que deixaram de ser realizados quase 8 milhões de deslocamentos de passageiros por dia, em média, no período; enquanto eram realizadas aproximadamente 33 milhões de viagens por passageiros pagantes por dia em todo o Brasil em 2019, no ano passado a demanda atendida pelos ônibus urbanos brasileiros caiu para cerca de 25 milhões de viagens de passageiros pagantes por dia.

Anuário

A informação foi divulgada no lançamento do Anuário 2022-2023 da NTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. A publicação, que traz a série histórica do desempenho do setor nos últimos 30 anos, além de dados sobre investimentos em infraestrutura, cidades com subsídios e que adotam a tarifa zero, foi apresentada na abertura da 36º edição do Seminário Nacional NTU, realizado nos dias 8 e 9 de agosto em Brasília.

Sem recuperação

Inédito, o documento elaborado pela NTU mostra que, mesmo com um aumento de 12,1% na demanda (número de passageiros transportados) e de 10,3% na produtividade (número de passageiros transportados por quilômetro rodado) em 2022, na comparação com 2021, o segmento não recuperou os patamares pré-pandemia. “A demanda atual está muito distante do desempenho observado no início da série histórica da NTU. E o setor acumula uma queda de 30% no índice de produtividade ao longo do tempo”, observou o presidente executivo da NTU, Francisco Christovam. O executivo destaca também que a recuperação da demanda de passageiros pós pandemia já chegou a 84% do transportado em 2019, mas reitera que há muito a ser feito para alcançar o nível registrado antes da crise sanitária.

Consequências

“Temos observado os sinais de recuperação, mas é preciso lembrar que a pandemia provocou uma perda acumulada de quase R$ 40 bilhões para o setor, e ainda enfrentamos as consequências negativas deixadas pela crise sanitária. Desde a redução de mais de 90 mil empregos diretos até a impossibilidade de renovação da frota, devido à baixa da demanda e queda na arrecadação das empresas, que ainda dependem muito da tarifa cobrada do passageiro. O número de cidades que subsidiam seu transporte público cresceu, mas ainda é minoria”, afirmou. Segundo o Anuário NTU, há atualmente 63 sistemas de transporte público por ônibus que possuem subsídios definitivos, que atendem 163 dos 2.703 municípios que possuem serviços organizados de transporte público por ônibus em todo o país.