Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 08:00 horas

Cenário do “Bem, Amigos!” e dos mais bonitos, mas tem um sério defeito

O programa “Bem, Amigos!” é do SporTV e ninguém tem nada com os problemas dele, certo? Errado. Nesta última segunda-feira, conforme anunciado uma semana antes, foi apresentado o seu novo cenário, muito bonito, por sinal.

Conceitual e com cores muito bem distribuídas, até com uma porta especial para a entrada de convidados. Um púlpito em acrílico para o apresentador talvez funcionasse melhor, mas tudo bem também.

Bem iluminado, captação de áudio e vídeo perfeitos, com o capricho de dois telões atrás. E o problema, que pode ser corrigido, está exatamente aí.

Aquele para os que entram online, tudo bem. Não houve uma alteração significativa ao que antes existia e continua sendo bem funcional.

Mas o outro, também nas costas do apresentador, lado direito do monitor, fica trocando de imagem o tempo todo. Um pisca-pisca que não para. Árvore de Natal perde.

E que, sem querer, incomoda e acaba, involuntariamente, chamando atenção para ele. Vale corrigir. No mais, segue o jogo.

TV Tudo

Programa novo

Ana Cañas, cantora e compositora, estreia em breve – talvez daqui duas semanas, um programa semanal no Canal Brasil.

Vai falar sobre sexualidade.

Cantinho sentimental

A caminho do casamento o namoro da influencer Chris Pitanguy, sobrinha do saudoso Ivo Pitanguy, com o vice da Rede TV!, Marcelo de Carvalho. Está sério mesmo.

Os dois passam todos os finais de semana em Ilha Bela, com direito a aulas de cozinha e coquetelaria.

Pedra de tropeço

Tem alguma coisa atrapalhando o entendimento final da Jovem Pan com os responsáveis pelo canal 32 UHF, em São Paulo, para o fechamento do negócio.

O assunto não foi encerrado, mas não está no mesmo embalo da semana passada. Parece que esfriou um pouco.

Não é por nada

Na Band, principalmente por parte de alguns dos seus diretores, está havendo grande entusiasmo em torno de um seriado com Miguel Falabella, Marisa Orth e Tom Cavalcante. Tudo muito bom, tudo muito bem.

Mas também “é preciso combinar com os russos”. Ou se acertar com o outro lado.

Abertura dos trabalhos

Jojo Todynho, cantora e campeã de “A Fazenda 12” na Record, terá Gloria Groove como convidada no “Jojo Nove e Meia”, do Multishow, com estreia no dia 17, às 21h30.

Os participantes, além de uma entrevista sobre a carreira e os novos projetos, irão participar de brincadeiras e quadros exclusivos. Juliana Paes e Gil do Vigor, entre eles.

Estreia sábado

Marcos Pasquim e sua mãe, Sueli, serão as atrações do primeiro “Te Devo Essa! Brasil”, reality show de reformas do Dony De Nuccio, no SBT, com estreia sábado, às 21h30.

O programa, em sua primeira temporada, terá 13 episódios e as gravações chegarão ao fim ainda este mês. Eliana, (patroas: Marília Mendonça e Maiara e Maraisa), Caio Castro, Cafu, Joelma e a atriz Natallia Rodrigues participam dos demais.

Há 25 anos

Dony de Nuccio conta que seu desejo de trabalhar no SBT é bem antigo.

Aos 12 anos, ele enviou um vídeo para Silvio Santos falando que gostaria de integrar o elenco da emissora.

Em tempo: Dony e SBT já conversam sobre um segundo projeto na casa ainda para este ano.

Pela ordem

“Gênesis”, “Jornal da Record”, “Domingo Espetacular”, “Topíssima” e “Cidade Alerta” foram as cinco maiores audiências da Record no Painel Nacional de Televisão (PNT) na última semana de maio, entre os dias 24 e 30,

Os dados são do Kantar Ibope.

Canal gastronômico

Os processos estão caminhando no Grupo Bandeirantes em relação ao lançamento do canal de culinária “Sabor & Arte” na TV paga.

Agora, depende da Newco viabilizar a sua distribuição. Deve entrar no ar até julho.

Cinema

Thais Belchior, a Iafa na fase Ur dos Caldeus, em “Gênesis”, integra o elenco da comédia “Missão Cupido”, que chega aos cinemas dia 10.

Carol, sua personagem é amiga de Rita, papel da protagonista Isabella Santoni. Lucas Salles, Agatha Moreira e Rafael Infante também participam do filme.

Bate – Rebate

• Zezé Di Camargo foi chamado para o “Te Devo Essa! Brasil”, no SBT…

• … Mas, por estar cuidando de um problema no coração, não pode atender.

• No próximo domingo, será a vez dos ritmos Piseiro e do Forró participarem do “Passa ou Repassa”, quadro do “Domingo Legal”…

• … Zé Vaqueiro e DJ Ivis completam o time de Xand Avião no programa.

• Começaram oficialmente ontem na Band as gravações da nova temporada do “MasterChef” – versão amadores…

• … Como informado, a chef Helena Rizzo é a novidade do programa, em substituição a Paola Carosella.

• Um dos maiores rappers do Brasil, Marcelo D2 agora assume um desafio como professor em novo curso da Curseria (www.curseria.com.br)…

• … Intitulado “Composição Musical: Técnicas, Conceito e Processo Criativo”, o lançamento será no próximo dia 8.

C´est fini

Agora fixado nas manhãs do SBT, o “Vem Pra Cá” começa a apresentar resultados bem mais razoáveis de audiência. O caminho de todo programa diário é esse. Não tem outro.

Só assim, sem tantos deslocamentos, poderá cair na graça do telespectador.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!