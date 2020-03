Claudia Pessoa e Pina Carraro, demonstram através de seu extremo bom gosto, o sucesso de sua loja Espaço Home.

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 14:17 horas

Túnel Do Tempo

*A Internacional Comunista se reúne em Moscou (1919).

*King Kong Kong estreia em New York (1933).

*A primeira iluminação pública automática foi instalada em New Milford, Connecticut (1949).

*Lançamento de Please Please Me no Reino Unido, primeiro LP dos The Beatles (1963).

*Em Toulouse, França é realizado o primeiro voo de teste do Concorde (1969).

*A sonda espacial Pioneer 10 é lançada de Cabo Canaveral, Flórida com a missão de explorar planetas distantes (1972).

*O Papa João Paulo II inicia uma visita à América Central, sendo fortemente contestado em Manágua (1983).

*A Chrysler adquire a American Motors (1987).

*Doze nações da Comunidade Européia concordam em banir a produção de todos os clorofluorcabonetos (CFCs) até o fim do século (1989).

*Os integrantes da banda de rock brasileira Mamonas Assassinas morrem em um acidente aéreo na Serra da Cantareira em São Paulo (1996).

*Dados enviados da sonda espacial Galileu indicam que a lua de Júpiter, Europa tem um oceano líquido sob uma grossa camada de gelo (1998).

*Rússia: Dmitry Medvedev é eleito presidente, sucedendo Vladimir Putin (2008).

Zig – Zag

*As chuvas castigando muitas cidades e regiões.

*Não foi diferente, este final de semana aqui no Sul Fluminense, Rio de Janeiro e áreas metropolitanas.

*Infelizmente, o que se vê nas reportagens das emissoras de tevê é muito lixo acumulado nos terrenos baldios, nos córregos e rios.

*Com as chuvas os bueiros ficam entupidos e promovem o caos.

*Os transbordamentos e deslizamentos de encostas fatalmente acontece.

Falso Prazer

*Um estudo realizado pela Universidade de Kansas, divulgado pelo jornal Daily Mail, apontou que sete em cada 10 mulheres já fingiram orgasmo, enquanto a taxa entre os homens ficou em 28%.

*Pessoas dos dois sexos declararam os mesmos motivos: o clímax do parceiro foi intimidante, fazendo com que eles se sentissem pressionados a expressar seu orgasmo.

*Outras razões citadas foram o desejo de terminar sem machucar os sentimentos do parceiro e o tédio após perceber que não chegariam lá.

Sinal Verde

*Olha aí que notícia boa: É possível comer azeitonas, amêndoas e chocolate com 70% de cacau à vontade, desde que fora das refeições principais.

*Pode-se tomar um vinhozinho também, de forma civilizada.

*Porém, há que se incluir uma disciplina de caminhadas e/ou exercícios na rotina; cortar outros doces e comer muitas frutas, verduras além de, semanalmente, preparar um molho natural (caseiro) de tomates, alho e cebolas, o velho e bom pomodoro das vós italianas e usá-lo em pelo menos em três ou quatro refeições principais por semana.

*Num balanço geral torna-se uma ótima opção alimentar.

Sala Vip

*Claudia Pessoa e Pina Carraro, demonstram através de seu extremo bom gosto, o sucesso de sua loja Espaço Home.

*Lá é possível adquirir objetos de decoração com estilo e classe, oferecendo o melhor custo benefício para clientes. Vale conferir.

*Localizada na Rua Gustavo Lira, nº 366, bairro São João, no centro de Volta Redonda.

*A empresária de Portugal, Cidália Marques, embarcou ontem no Aeroporto Internacional Tom Jobim, de volta para casa.

*Volta ao comando de sua tradicional empresa de Contabilidade, em Lisboa, a Lisaccount.

*Aliás, ela está ampliando os quadros funcionais.

*Está estendendo a profissionais com experiência nesta área de contabilidade, também a brasileiros residentes em Lisboa. Uma excelente oportunidade.

*A empresária Dine Annechino, esteve comemorando noite de sábado, no restaurante Arigatô, seu aniversário.

*Foi em família e incluiu este colunista e Jefte Castro.

*Diga-se uma deliciosíssima noite com o melhor da cozinha oriental.

*Aniversariantes do dia: Gisele Zaidan Azevedo; Verônica Boechat Coutinho; Marcelo Costa; Beto Muniz; Matheus Mazonni; Ciça Torres; Aderio Myrrha; Bruno Mesquita; João Marcos Coelho; Elizabeth Mendonça; Bruna Conrado; Laura Ampula; Maria Márcia Silva; Dulci Nelson.