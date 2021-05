Coisas que caem do céu

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 15:19 horas

Foguete chinês de 21 toneladas vai cair na Terra semana que vem

As agências espaciais do mundo inteiro vão ficar em alerta máximo neste fim de semana. Um foguete chinês de 30 metros de comprimento e 21 toneladas de peso esta desgovernado no espaço. E a má notícia é que ele vai cair na Terra entre os dias 9 e 11 de maio. Ou seja, entre o domingo e a próxima terça-feira. E o pior é que ninguém sabe onde. Todos torcem para que ele caia no mar, que cobre 73 porcento da superfície da Terra, mas como não há controle da reentrada na atmosfera o Longa Marcha5B pode cair em qualquer lugar. Sua órbita o leva a sobrevoar cidades ao norte como Nova York e Madri, o Chile, o Brasil e a Nova Zelândia aqui no hemisfério sul.

O Longa Marcha5B foi usado para levar ao espaço o primeiro módulo da nova estação espacial chinesa, no dia 29 de abril último. Para surpresa dos engenheiros espaciais chineses o estágio principal do foguete entrou em órbita descontrolada, a uma altura de 290km. Nessa altitude o foguete ainda sofre o atrito das moléculas de ar e perde velocidade, caindo lentamente. Não é a primeira vez que isso acontece. Em outro lançamento do Longa Marcha5B o estágio central se desintegrou acima da costa africana e dezenas de varetas de metal danificaram prédios na Costa do Marfim. No momento o foguete descontrolado esta sendo monitorado pelos radares da Força Espacial norte-americana. Mas não dá para calcular sua trajetória e nem prever sobre que região ele vai cair. Como o foguete esta girando sem controle no espaço, a previsão é de que a reentrada na atmosfera deve ocorrer entre os dias 9 e 11 de maio.

Restos de satélites e foguetes espaciais vivem caindo o tempo todo na Terra. Mas geralmente são peças pequenas, com baixo potencial para causar danos. No dia 26 de março passado um fazendeiro no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos, encontrou o tanque de gás hélio de um foguete pousado em sua propriedade. Era o que tinha sobrado do segundo estágio de um foguete Falcon 9, da empresa Space X, que tinha se desintegrado depois de lançar ao espaço uma série de satélites Starlink, para transmissão de internet. O impacto do tanque vazio provocou uma depressão no solo.

Mas o episódio mais famoso de uma reentrada descontrolada foi a queda da estação espacial americana Skylab, em 11 de julho de 1979. A Skylab era um apartamento de três andares montado dentro do terceiro estágio de um foguete lunar Saturno 5. Pesava 70 toneladas e tinha 25 metros de comprimento. Lançado ao espaço em 1973, o Skylab devia ter ficado em órbita durante 15 anos. Esperava-se que ele recebesse a visita dos astronautas do ônibus espacial americano. Que cuidariam de ajustar sua órbita e de mantê-lo no espaço. Infelizmente o projeto do ônibus espacial atrasou e a primeira nave desse tipo só entrou em operação em 1981. E dois anos antes disso o Skylab saiu de órbita devido a um aumento da atividade solar.

Como no caso do Longa Marcha5B ninguém conseguiu prever aonde o Skylab ia cair. A comoção mundial foi tão grande que andaram vendendo camisetas com a legenda: “Eu sobrevivi a queda do Skylab”. No dia 11 de julho a casa espacial da Nasa se incendiou acima do Oceano Índico e jogou pedaços sobre o deserto da Austrália. O maior pedaço encontrado foi um tanque de combustível de uma tonelada e meia de peso, que acabou sendo exibido durante o concurso de Miss Universo daquele ano.

O país que lança um foguete é responsável pelos danos que ele possa causar. Em 1977 a Rússia pagou três milhões de dólares de indenização ao governo do Canadá, Devido a queda de um satélite espião, o Cosmos 954, que espalhou material radioativo sobre as florestas do norte canadense. Fiquem alertas, o Longa Marcha está vindo.