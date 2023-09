Coluna Fábio Soares

BONJOUR

A cantora resendense Rafaela Rodrigues reencontrou essa semana o colunista Leão Lobo. Eles já se conheciam da época que ela participou do quadro “Dez ou Mil”, no Programa do Ratinho, no SBT. A talentosa artista atualmente é uma das integrantes do grupo Melanina Carioca, e tem se apresentado por todo país. Desejo sucesso sempre! (Foto03)

O diretor de Indústria da ACIAP-BM, Manoel Duarte, representou a entidade, na terça-feira (19), na abertura do Rio Construsul Summit, um dos maiores eventos do segmento de construção no país, que aconteceu no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Ele visitou o espaço acompanhado do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello.

O médico oncologista Dr. Rodrigo Leijoto, participou do 1º Simpósio de Oncologia Gastrointestinal do Sul Fluminense, que aconteceu nos dias 15 e 16 de setembro, no Logic Hotel, em Volta Redonda. O evento foi um sucesso!

A voltarredondense Maria Cecília, tem 10 anos, e é Miss Infantil Rio de Janeiro 2023 e irá representar o estado no Miss Brasil Infantil no dia 28 de setembro em Foz do Iguaçu-PR. Ela também é bailarina, pianista, ginasta e judoca. Boa sorte para linda jovem e estaremos na torcida pelo título!

A autora do livro infantil ‘A Escola Feliz”, Layla Souza, de Volta Redonda, estreou na Bienal do Livro deste ano com direito a sessão de autógrafos. Produzida em braile, a obra conta com texturas e estímulos táteis para que todas as crianças e jovens, sobretudo àqueles com baixa ou nenhuma visão, possam ter acesso à leitura e cultura. Layla já levou sua obra a feiras literárias e escolares de diversas cidades, como Rio de Janeiro, Resende, Vassouras, Volta Redonda e Santa Isabel do Rio Preto, dentre outras.

A Rota do Vinho está de volta! Em sua quarta edição, o evento traz uma experiência de aromas e sabores para os amantes de queijos e vinhos. O evento, que teve sua última edição em 2019, acontece neste sábado, a partir das 20h, na Sede Social do Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. A programação musical da noite conta com o violinista, Elivelton Leandro, recepcionando os convidados, e o show do cantor Vitão e a Furiosa animando a noite. Os ingressos estão disponíveis na Secretaria da PET ou pelo site do Clube: clubedosfuncionarios.com.br. (Foto10)

