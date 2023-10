Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus leitores!

BADALO

O Black Jack Pub em Volta Redonda, foi mais uma vez palco para a segunda edição do meu evento “Prêmio Comunicação”. O projeto tem o objetivo de homenagear profissionais do segmento que já fizeram e ainda fazem história na região Sul Fluminense. Toda produção tem assinatura da promoter Ana Paula Delgado. Na foto este colunista com o cirurgião plástico Dr. Sérgio Cruz.

O Prêmio ComunicAÇÃO é um oferecimento das empresas: Sérgio Cruz Cirurgia Plástica; ABC da Construção Volta Redonda; Rede Contábil Digital; Virtuosa Clínica de Estética; Marcello Laurindo Ortopedista (na foto com a esposa Zoraide Cruz); e Loja do Zé.

Como patrocinadores renomadas empresas: MR Viagens; Shopping Park Sul; Grupo Aceplan; Dimare Planejados Volta Redonda; Chok Eletric; Simone Medeiros Joalheria; João Cláudio Brokers; Haras Ivan Mangalarga Marchador; Jornal A Voz da Cidade; Agridoce Hortifruti Delivery, Pousada Espaço Viverde Penedo. Presença dos empresários Fabiano Lopes e Elizabeth Mello da Virtuosa Clínica Estética.

– O evento aconteceu também graças ao apoio de grandes empresas: Ana Paula Delgado Produção e Evento; Oficina Criativa; Black Jack PUB; Welington Ambrosio Dj; Eryca Lima Eventos Buffet e Decoração; Delírio Open Bar; Melo Photos; RW Produções; Tudo Doce Doceria Gourmet; Bob Leo Efeitos Visuais; ´Falo Mesmo` por Aline Franco; Glaucya Mariote Doceria e Confeitaria; Hoperários Cervejaria; Netto Filmes; Robô + Atrações; Trend Club; Line Films; Sul Fluminense Online; Monacus Podcast; Hotel Bela Vista; Rio Club; TV Rio Sul; cantor Victor Yuri. Um clique especial das contadoras Juliana Campos e Nathália Matheus da Rede Contábil Digital.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

+ NOTAS

Em alusão ao Outubro Rosa, a fotógrafa Fabíola Ito apresenta a exposição: ‘Mulheres Incríveis’, que reúne fotografias de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e pela mastectomia. A mostra é resultado do projeto Mulheres Incríveis, que nasceu em 2018, para trazer em sua essência mulheres que buscam se reconhecer novamente, após as duras etapas do tratamento. A mostra pode ser visitada até 31/10, no térreo do Sider Shopping, no horário de funcionamento do empreendimento, a entrada é gratuita e a classificação é livre.

– As obras de ampliação do espaço útil e modernização estrutural do restaurante ‘fast food’ McDonald’s, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, chegaram ao fim na última quarta-feira, e o local será reaberto ao público amanhã (sábado). Para promover as atividades festivas pela inauguração da loja, neste sábado, terá uma programação super especial com DJ, contação de histórias, pintura de rosto para as crianças, recreação, além de apresentação de taekwondo, a partir das 10 horas. Aproveito para desejar feliz aniversário para o empresário José Antônio que está à frente do empreendimento.

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Jojo Todynho expõe detalhes sobre o fim da amizade com Anitta

– Camila Rodrigues recorda casamento com Bruno Gagliasso e admite: “Um pouco inconsequente”

– Vera Fischer coloca à venda cobertura no Leblon por valor milionário

– Sonia Abrão desabafa sobre crises de ansiedade: “Muito medo de ficar louca”

– Preta Gil revela nova cirurgia após retirar tumor