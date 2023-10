Coluna Fábio Soares

BONJOUR

– Aconteceu na última sexta-feira, 06 de outubro, a inauguração da Salus Medicina Integrativa e Estética, em Volta Redonda. Uma noite brilhante onde as proprietárias Isabella Barros e Vanda Barros receberam convidados ilustres. Dentre os serviços que oferecem: Endocrinologia; Medicina Integrativa; Harmonização Orofacial; Psiquiatria; Ozonioterapia; Estética; Estomaterapia. A Salus Medicina fica na Avenida Pastor César Dacorso Filho, nº 615, Vila Mury. Na foto Mário Ribeiro com o Prefeito de Volta Redonda Neto e a médica Isabella Barros.

– Já na segunda-feira, 09 de outubro, quem ganhou um novo espaço foi a AMD Brasil Proteção veicular. Localizada agora Rua 40, nº 37, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, a empresa apresenta uma estrutura maior, com mais conforto e atendimento de primeira qualidade. O presidente da empresa Marcos Freitas, celebrou ao lado de sua equipe, esposa e clientes, com um delicioso café da tarde. Mais informações no site www.amdbrasil.com.br. Um clique especial: Rafael Campos (Diretor Comercial), Marcos Freitas (Presidente), Carlos Eduardo (Gerente Comercial), Vicente Júnior (Gerente Comercial).

– A maior cidade do mundo, Nova York, nos Estados Unidos, sem dúvidas é um dos lugares mais visitados do mundo. E quem fez um registro chiquérrimo foi Cristiane Cotrim Loureiro, que está passando alguns dias na cidade com sua família. Aproveitem esse lugar mágico! (Foto05)

– A inauguração oficial do novo espaço do Mc Donalds, em Volta Redonda foi um sucesso! A unidade, que fica na Vila Santa Cecília, passou por 4 meses de reestruturação completa e com investimentos de milhões. Na foto o proprietário José Antônio Siqueira brindando com sua família.

– O Shopping Park Sul está completando 5 anos de sucesso em Volta Redonda e região. Em clima de comemoração, deu início na última quarta no estacionamento, no Festival da Primavera, organizado pela ACIAP-VR, e vai até dia 15, com direito a comidas, bebidas, chopp artesanal e shows ao vivo todos os dias. No domingo tem o espetáculo musical “A Magia do Mundo Encantado, com Carol Sampaio”, que promete surpreender a adultos e crianças com músicas e personagens Disney. O show, aberto ao público, acontecerá às 18h no palco do festival.

– O Sebrae Nacional promoveu nos dias 2 e 3 de outubro, em Foz do Iguaçu, o evento Líderes em Movimento. O objetivo do encontro foi mobilizar lideranças para alavancar os pequenos negócios. A presidente do Sicomércio de Barra Mansa, Porto Real, Quatis e Rio Claro, Lilian Panizza, representou as cidades do Sul Fluminense.

