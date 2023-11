BADALO

O badalo de hoje é todo especial do aniversário de 15 anos da linda jovem Maria Fernanda Loureiro, filha do empresário de sucesso Rogério Loureiro e Cristiane Cotrim Loureiro. Sem dúvidas uma inesquecível noite não apenas para a debutante, mas também aos familiares e amigos que marcaram presença na noite do último sábado (11), no Galpon Eventos, em Volta Redonda. Vejam alguns cliques de presenças ilustres!