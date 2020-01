Começou o ano: Seguro a divulgação ou invisto mais nela?

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 07:00 horas

Não adianta você ter produto, preço e qualidade e ninguém ficar sabendo disso

Oiiii genteeeee! Estamos de volta e, graças a Deus, temos a oportunidade de começar mais um ano cheio de projetos e oportunidades. Espero que vocês estejam renovados e cheios de propostas novas para poderem alcançar seus objetivos.

Algo curioso acontece sempre no final do ano e início do novo: os empreendedores acham que economizar na divulgação no período de férias vai mudar alguma coisa… E vai sim! Vai piorar seu resultado!

Claro, devemos repensar onde devemos divulgar, se precisamos enxugar alguns custos, mas, não o principal, que é a mídia, onde a sua marca é exposta, seus produtos são lançados e que faz com que seus clientes fiquem por dentro das suas promoções e vantagens.

Sabemos que não está fácil para ninguém, mas se você dá um tempo na divulgação para economizar X reais, o seu concorrente vai lá, aparece mais que você e fatura mais que você também, porque não tem jeito, a propaganda é a alma do negócio.

Enquanto o empresário, empreendedor, político, na verdade, todo mundo que precisa de mídia, não entender que é necessário um trabalho contínuo e profissional (visto que muitos querem fazer para economizar ou colocar parentes) aí, realmente, fica difícil conquistar mais espaço no mercado e mais clientes.

É uma questão de consciência e lógica também. Quando você abre o Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social, e vê algo bonito, com promoção ou preço justo, você logo pensa que combina com isso ou aquilo, e mesmo que não precise no momento, você vai lá e compra. Assim também é o seu cliente, se ele parar de ser atraído pelo que ele vê, ele vai para a empresa que divulga mais e mostra mais oportunidades de compras e vantagens.

Lembre-se, não adianta você ter produto, preço e qualidade e, principalmente, trazer muitas novidades, se ninguém fica sabendo disso.

Faça novas promoções e mantenha as antigas

Essa é uma excelente forma de vender mais nos primeiros meses do ano. Fazer novas promoções com produtos que são tendência do mercado e estão sendo muito procurados pelo público, pode ser uma excelente estratégia para fazer com que os seus clientes comprem cada vez mais de você!

Além disso, manter as liquidações antigas pode ser interessante, já que você também pode aplicar descontos em cima de produtos que você já sabe que podem te ajudar a aumentar o faturamento do seu negócio!

Experimente novas formas de divulgação

Invista em novas estratégias de vendas, mas não deixe nunca de divulgar.

Explore as ferramentas do marketing digital.

Hoje em dia, quase todas as ações do dia a dia estão envolvidas com a internet.

As ferramentas mais utilizadas hoje no marketing digital para vender mais no início do ano são: e-mail marketing, landing pages e marketing de conteúdo.

Estabeleça metas para as suas vendas!

Defina o mix de produtos para vender mais no início do ano e boas vendas!