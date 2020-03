Democracia é o único caminho

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 06:25 horas

Propor o fechamento de instituições básicas para o equilíbrio de poderes é um modo rápido de atirar o país no caos

Uma das notícias que abalaram o país neste pós-carnaval foi que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, teria compartilhado em redes sociais uma convocação para manifestações marcadas para domingo, 15 de março, supostamente em apoio a seu governo. Isso não seria problema, caso as mesmas manifestações não incluíssem propostas radicais, como o fechamento do Congresso e a mudança na composição do STF.

A questão, aqui, não é se o presidente compartilhou ou não a tal convocação, prevendo ataques ao Supremo e ao Congresso: isso tem que ser apurado com isenção e, caso seja verdade, o “capitão” deve responder por seus atos. O problema é a atitude dos que convocam manifestantes para defender a ruptura das regras democráticas.

“Fechar” o Supremo ou o Congresso com “um cabo e dois soldados” só teria como consequência o reconhecimento, por todos os países democráticos, de que o Brasil se transformou numa ditadura, como a Coreia do Norte.

Isso geraria uma série de consequências extremamente negativas para o país, incluindo sanções econômicas e a exclusão de colegiados internacionais reservados às democracias.

O colunista, porém, não acredita que as bravatas a serem propostas nessas manifestações do dia 15 se concretizem. A tristeza fica por conta da atitude das pessoas (incluindo ou não o presidente) que querem romper a ordem democrática.

A ‘birra’

Parte disso pode ser comparado à birra de crianças mimadas. Tem gente acreditando que o presidente é todo-poderoso e que o Congresso e o Supremo têm que se submeter a ele. Errado. Completamente errado. Os poderes da República são autônomos e independentes entre si.

Não é porque o Legislativo ou o Judiciário rejeitam ou mudam alguma medida do Presidente que este pode punir seus integrantes; aliás, já tem gente sinalizando que, caso o Congresso derrube os vetos de Bolsonaro ao Orçamento da União, isso poderia reforçar a “birrinha” do dia 15.

O direito à opinião

Dizer que o Congresso Nacional chantageia o Executivo e que o “toma lá, dá cá” é prejudicial ao país é crime? Não. Também não é crime criticar a atuação do STF. Crime é atentar contra a existência ou a independência dessas instituições.

Atentar na prática, diga-se de passagem. Um manifestante que acuse deputados, senadores ou ministros do STF de prejudicarem o projeto de país de seu presidente não comete crime. Isso é a opinião dele.

Dizer que as Forças Armadas deveriam intervir é, na opinião do colunista, uma estupidez sem tamanho, mas também não é crime. Já se o presidente tentar usar os militares contra o Legislativo e o Judiciário seria, sim, crime. Felizmente, isso ainda está no terreno das hipóteses.