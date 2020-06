Despertando hoje com sua mais nova idade a arquiteta Daniela Alvarenga.

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 06:45 horas

Túnel do Tempo

*Casamento entre Carlos II da Inglaterra e Catarina de Bragança (1661).

*Catarina, a Grande da Rússia permite que os judeus possam morar em Kiev (1794).

*Guerras Napoleônicas: Napoleão Bonaparte invade a Rússia (1812).

*Fundação do Comitê Olímpico Internacional na Sorbonne, em Paris, por iniciativa do barão Pierre de Coubertin (1894).

*Inauguração da Exposição do Mundo Português, em Lisboa (1940).

*O presidente Fernando Collor de Mello vai à televisão desmentir que tivesse a intenção de renunciar (1992).

*Paulo César Farias, tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor, é assassinado ao lado de sua amante (1996).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional do Atleta Olímpico, Dia do Migrante, Dia do Lavrador.

*A Dra Christiane Carvalho, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, inaugurou em Barra Mansa seu consultório especializado em Dermatologia Clínica, Cirúrgica e Estética.

*Um espaço elegante e acolhedor, situado no novo centro de negócios da cidade: Ano Bom Center.

*Em tempo: A psicóloga Luisa Pelucio é a entrevistada, dessa terça-feira, no Programa Fernando de Barros que vai ao ar pela rádio FBWEB.

*Ela vai falar sobre as mudanças no comportamento das pessoas durante esta pandemia.



Sala Vip

