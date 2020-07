Despertando hoje com sua mais nova idade a arquiteta Raquel Abreu.

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

*A primeira transmissão de TV em cores é feita em Londres por J.L. Baird (1928).

*A Guerra da Argélia contra a França chega ao fim (1962).

*Registrada a mais alta temperatura na cidade de New York (42 graus Celsius) (1966).

*Reinauguração da Estátua da Liberdade, onde foi feita uma limpeza e substituição da coroa (1986).

*O voo 655 da companhia iraniana Iran Air, um Airbus A300, foi abatido por um navio de guerra da marinha americana, o USS Vincennes (CG-49). Todas as 290 pessoas a bordo morreram (1988).

*A Ponte Fatih Sultão Mehmet em Istambul, Turquia, é completada. É a segunda ponte que conecta a Europa com a Ásia pelo Bósforo (1988).

*O canal Jetix muda seu nome para Disney XD (2009).

*Roza Otunbayeva assume oficialmente o cargo da presidência interina no Quirquistão, após uma série de conflitos étnicos no país (2010).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Nacional do Vinho.

*Foi prorrogado o prazo para o processo seletivo que vai escolher as três novas integrantes do grupo musical ‘As Sublimes’, sucesso dos anos 90.

*Com o isolamento social, gerou-se dificuldade de produção de material por parte de várias cantoras interessadas e a RH Soluções Artísticas (empresa de Rodrigo Hallvys, detentor da marca registrada) e a Garloppa1 Produções resolveram prorrogar até o dia 31 de julho, a princípio.

*Cantoras afrodescendentes de 18 a 23 anos, moradoras de alguma das 14 cidades do Sul Fluminense podem se inscrever gratuitamente.

*As informações estão no site (www.assublimes.com.br).

*O médico ortopedista, Dr. Reinaldo Couri, estará a convite do Dr. Roger Enokibara participando dia 7 de julho, às 20h, de uma live, tendo a abordagem ‘O Seu Joelho Dói? O segredo das dores nos joelhos’.

Em Baixa

*No mês de março, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic para 3,75% ao ano, com corte de 0,5 ponto percentual, de acordo com dados da Agência Brasil.

*Com a decisão, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986.

Fazendo o Bem

*A união como forma de fazer o bem é o sentimento que norteia as ações realizadas pela cooperativa de crédito Sicoob Credirochas, na região Sul Fluminense, do estado do Rio de Janeiro.

*Os colaboradores da instituição financeira estão engajados em atividades para ajudar entidades filantrópicas da região, que tiveram o seu atendimento afetado pela pandemia causada pelo Covid-19.

*A superintendente regional do Sicoob Credirochas, Giovana Simonaci, afirma que o interesse pela comunidade é um dos princípios do cooperativismo, nos quais a instituição está baseada.

*“Nós realizamos ações voltadas à responsabilidade social de forma cotidiana. No dia 4 de julho é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, o Dia C. Por isso, intensificamos as ações durante esse período. Neste ano, com a pandemia, resolvemos abraçar a causa de instituições beneficentes que apoiam famílias carentes e não estão com condições de suprir algumas necessidades básicas dos atendidos”, explica.

*Neste ano, três instituições de cidades da região Sul Fluminense receberão a doação.

*Uma delas é a Casa da Criança e do Adolescente, com sede na cidade de Volta Redonda.

*Em Barra Mansa, a instituição beneficiada é Grupo de Apoio Contra o Câncer Infantil, o Gacci.

*Já em Resende, a organização é o ILPI Asilo Nicolino Gulhot para Velhice Desamparada.

*As arrecadações estão sendo realizadas até dia 15 de julho em contas poupanças das próprias instituições na cooperativa.

*Casa da Criança e do Adolescente

CNPJ: 01.375.045/0001-03

Banco: 756

Agência: 001

Conta poupança: 63.474.532-8

*Grupo de Apoio Contra o Câncer

Infantil – GACCI

CNPJ: 11.281.988/0001-20

Banco: 756

Agência: 001

Conta Poupança: 63458566-5

*ILPI Asilo Nicolino Gulhot para

Velhice Desamparada

CNPJ: 31.463.557/0001-92

Banco: 756

Agência: 001

Conta poupança: 63.471.383-3

Sala Vip

*O presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Dauro Peixoto Aragão e sua bem amada, Sônia Marczuk Peixoto Aragão, estão hoje em momento especialíssimo: Completam 22 anos de felicíssimo casamento.

*Despertando hoje com sua mais nova idade a arquiteta Raquel Abreu.

*Os primeiros abraços e beijos serão de seu amado, o empresário Ângelo Mansur Guerra, da filha Paloma, e depois muitas homenagens dos amigos e familiares.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Henrique Barros; Juraci Jasmin; Antônio Carlos Naves; Mary Schettino; Carol Dantas; Diana Soares; Thais Amaral; Vânia Lemos; Kelli Cristian; João Pedro Matioli; Deise Silva; Renan Cury; Regina Célia Escobar Zerbonne; Dulce Teixeira.