Despertando hoje com sua mais nova idade, a jornalista Ana Cláudia Blanc.

Túnel

do Tempo

*O Fascismo bane todas as palavras estrangeiras da Itália (1929).

*Morre Alberto Santos Dumont, inventor brasileiro e pioneiro da aviação (1932).

*Holocausto: é aberto o campo de extermínio de Treblinka (1942).

*A Frente Sandinista de Libertação Nacional é fundada na Nicarágua (1961).

*General Ne Win, que estava no governo de Myanmar desde 1962, renuncia ao cargo após protestos pró-democracia (1988).

*Oito crianças e adolescentes são mortos no centro do Rio de Janeiro, no que ficou conhecido como a *Chacina da Candelária (1993).

*É descoberto o cometa Hale-Bopp, um dos maiores e mais brilhantes do século XX (1995).

*Morre Amy Winehouse, cantora e compositora britânica (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Guarda Rodoviário.

*No livro ‘Martha Rocha Uma Biografia’ lançado no ano 1993, em depoimento a jornalista Isa Pessôa, algumas figuras ilustres, deixaram suas impressões na contracapa, sobre a focalizada.

*Eis algumas: “O brasileiro é o narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Somos feios confesso. E uma brasileira tira, num concurso mundial de beleza, o segundo lugar. Deu-me vontade de sair gritando: somos lindos, somos lindos! Desde então, sempre que penso num elenco de “grandes homens” brasileiros, incluo Martha Rocha. Ela bem o merece. Tornou bonito o povo feio” – Nelson Rodrigues.

*Eu nunca soube o que era mais bonito, se os olhos da Martha ou o mar de Itapuã” – Dorival Caymi.

*Na Salvador dos anos 50, foi-se criando, em torno de Martha, a mitologia de uma mulher avançada para os padrões da época. Eram as vozes do despeito provinciano, focalizando invejas e cobiças diversas – dos homens que não conseguiam tê-la, das mulheres que não tinham os homens”. – João Ubaldo Ribeiro.

*“Naquela época que alguém chamou de anos dourados, todo mundo admirava Martha, todo mundo queria namorar a Martha. Eu estava casadíssimo, que pena, senão teria feito uma canção para ela”. – Tom Jobim.

*“Ela estava sempre nos lugares, era a maior sensação encontrar com “a” Miss. Martha fez maior sucesso porque além da beleza, tinha carisma”. – Jorginho Guinle.

*”Ela encarnou o sonho de Cinderela de nossa adolescência” – Norma Bengell.

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, a jornalista Ana Cláudia Blanc.

*Será bastante ‘abraçada’ pelos familiares e inúmeros amigos.

*O empresário Antônio Cardoso, tem duplo motivo de muita alegria na família.

*Hoje, ele e sua bem amada Adalgisa, completam aniversário de feliz casamento.

*Amanhã, Cardoso troca de idade. Quando também será super ‘abraçado’ à distância, pelos familiares e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: O comunicador Betinho Albertassi; Sabrina Cerutti; Lívia Balduíno; Paula Resende; Cíntia Rangel; Josiane Sampaio; Vicente Luna; Eduardo Werneck; Oristéa Alves Vianna; Vanessa de Almeida.

* Neste sábado, às 10h, acontece a inauguração da sede do PSB Barra Mansa, que tem na presidência Marcio Marques.

*O evento contará com a presença dos pré-candidatos a vereadores do município, do advogado Noé Garcêz, pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, dos pré-candidatos a prefeito do Sul Fluminense pelo PSB, além do deputado federal e presidente do PSB Nacional, Alessandro Molon.

*A coluna prestando homenagem ao ícone Martha Rocha.