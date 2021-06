Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Primeiro voo em aeroplano com passageiros, realizado pelo aviador francês Louis Bleriot, com duas pessoas a bordo (1909).

*O Brasil revoga sua neutralidade na Primeira Guerra Mundial e aborda barcos alemães (1917).

*Adolf Hitler e Benito Mussolini se encontram em Brenner, nos Alpes (1941).

*O papa Pio XII se pronuncia contra o nazismo, o qual já havia condenado em encíclicas anteriores (1945).

*Coroação de Isabel II (conhecida no Brasil como Elizabeth II) como rainha da Grã Bretanha e Irlanda do Norte, na Abadia de Westminster (1953).

*Mais de dois mil cientistas de todo o mundo, liderados pelo químico e Prêmio Nobel norte-americano Linus Pauling, pedem a suspensão dos testes com armas atômicas (1957).

*O príncipe regente Faisal decreta a abolição da escravatura na Arábia, último país do mundo em que ela existia (1963).

*Criação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) (1964).

*A Indonésia e Malásia decidem pôr fim a cinco anos de hostilidades.

*A sonda lunar Surveyor 1 chega à Lua, depois de um voo de três dias (1966).

*A União Soviética acusa os Estados Unidos do bombardeio a um navio mercante no porto norte-vietnamita de Campha.

*O Papa João Paulo II chega à Polônia, na primeira visita de um Papa a um país comunista (1979).

*O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é criado (1981).

*Biólogos italianos encontram um novo mecanismo para criar animais transgênicos em laboratório (1989).

*O líder da Palestina Yasser Arafat chega a Londres para conversações com o primeiro-ministro britânico John Major (1996).

*O ônibus espacial Discovery parte para a última missão de abastecimento da Nasa à estação orbital russa Mir (1998).

*Segundas eleições multirraciais na África do Sul, com a vitória do Congresso Nacional Africano (CNA) (1999).

Zig – Zag

*Anteontem foi dedicado ao ‘Dia Mundial Sem Tabaco’.

*A grande imprensa dedicou uma boa parte de informações sobre todos os malefícios, provocados pelo cigarro, e sua maior agressividade por conta da Covid -19.

*O cigarro eletrônico então nem pensar.

*Segunda a Organização Mundial da Saúde, existem 20 milhões de fumantes no País.

*A sua orientação é que todos os fumantes façam esforços para pararem esta dependência.

Miss

Digital

*Anotem este nome: Manaíra Silva.

*Natural de Volta Redonda, e nos últimos anos vem colecionando títulos nas principais passarelas pelo mundo.

*Suas faixas estão ganhando destaque em jornais e também nas redes sociais.

*O título mais recente, anterior ao carioca, foi “Top II Miss Mrs Brasil de Las Américas 2021”, realizado em Curitiba.

*Além disso, Manaíra também ganhou, através de concursos, os títulos: “Miss Mrs São Paulo de Las Américas 2020” e “Miss Volta Redonda Belas Damas 2020”.

*Ela recebeu, esta semana, mais uma faixa pela comissão organizadora dos concursos: “Miss Mrs Rio de Janeiro de Las Américas 2021”.

*Aos 35 anos, ela trabalha como Influenciadora Digital, canta nas horas vagas e também dá aulas de “Fit Dance” em várias academias.

*Suas redes sociais são super requisitadas por várias empresas para trabalhos de divulgação.

*De acordo com Manaíra, os contatos são diários e ela dá preferência para empresas que oferecem produtos e serviços de acordo com seu nicho: moda, dança, saúde, beleza, música, bem-estar, viagens e comida.

*A Influencer será aclamada para o título carioca em agosto, na cidade de Curitiba.

*Para conferir os trabalhos da influencer, basta acessar a página do Instagram: @manairaoficial

Nupcial

*Os advogados Fernando Malheiros e Paulikinha Baptista, casaram domingo.

*Para este momento tão especial em suas vidas, os noivos reuniram grupo restrito de convidados: familiares e amigos mais chegados.

*O local escolhido foi na Reserva Santa Cecília – Gafisa.

*A cerimonia no Civil foi realizada pelo Juiz de Paz, Dr. Nereu Militão.

*Os noivos lindos. Estavam esbanjando elegância.

*A advogada Thaís Baptista ( mãe da noiva) também deu um show de elegância.

*Usou um vestido floral todo com apliques bordados.

*O modelo foi feito com exclusividade da Gless de Volta Redonda.

*Thais estava como sempre linda, irradiante e extravasando elegância.

*Detalhe: Ano que vem provavelmente em Julho os noivos estarão realizando uma grande festa para brindarem seu AMOR.

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, a nutricionista Thaty Lizarelli.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, o jornalista Adriano Lizarelli e da filha Helena. Seguido de muitas homenagens à distância.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Carla Loureiro Ventura; o professor de Zumba Glauco Lopes; Antônio Carlos Naves; Alda Regina Campbell Brisolla; Antônio Carlos Naves; Carol Maria; Nucielen Ghirlinzoni; Rosinéia Rocha; Laira Rocha; Carlos Magno Gomes Araújo.

Almoço em Família

*Vamos falar de almoço em família?

*Que tal encomendar para segunda feira do dia 7 uma maravilhosa caldeirada de frutos do mar e proporcionar um momento único pra sua família? Bem completa e com sabor inigualável!

*Faça diferente! peça com o Chef Thiago Dorn.

*Pedidos com antecedência! Através do WhatsApp (24) 999295566 e redes sociais: thiago.dorn