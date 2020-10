Despertando hoje com sua mais nova idade, Ana Lúcia Amaral de Albuquerque.

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 06:20 horas

Túnel

Do Tempo

*O Cantor de Jazz, primeiro filme falado da história, tem pré-estreia em New York (1927).

*Morre Adolfo Lutz, cientista brasileiro (1940).

*O presidente Castelo Branco envia ao Congresso medidas para endurecer o regime ditatorial no Brasil (1965).

*Emerson Fittipaldi conquista o mundial de Fórmula 1 pela segunda vez (1974).

*Primeiro voo do avião de caça MiG- 29 (1977).

*Morre Bette Davis, atriz norte-americana (1989).

*Elizabeth Taylor se casa com Larry Fortensky, seu oitavo marido (1991).

*Início das transmissões da rede de TV portuguesa SIC (1992).

*Slobodan Milosevic, último ditador da fase comunista da Europa, anuncia sua renúncia ao cargo (2000).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Tecnólogo; Dia do Prefeito; Dia Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

*A notícia que provocou uma grande reação, aos moradores da Vila Santa Cecília semana passada, diz respeito a mudança do Hortifruti para o bairro Aterrado, onde funcionou a agência Gil Automóveis.

*O motivo é devido ao projeto de ampliação do Sider Shopping.

*Porém, uma nova notícia irá acenar alegria aos moradores do bairro da Vila.

*Ainda que em porte menor, no interior do Sider Shopping, o Hortifruti vai continuar presente.

*As lojas Aleatory e Dugui, estão com uma promoção para fazer uma boa ação e ainda renovar o seu guarda-roupa!!!

*Basta você presentear um(a) pequeno(a) no ‘Dia das Crianças’, trazendo uma caixa de bombons ou um brinquedo, neste gesto você ganha R$ 50,00 de desconto a cada R$ 200,00 em compras.

*É a oportunidade de fazer uma criança feliz nesta data!!!

Efeito

Colateral

*Um estudo realizado há três anos, mostrou que mães autoritárias e dominadoras podem criar filhas com habilidades sociais limitadas e que sofrem de distúrbios alimentares.

*A pesquisa foi realizada pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e publicada online em setembro de 2013 no “Communication Monographs”.

*De acordo com o estudo, o relacionamento com a mãe está entre os principais fatores que definem o desenvolvimento da filha em relação a habilidades sociais.

*A interação com a mãe tem um papel mais forte do que a dinâmica familiar de forma geral.

*Entre as famílias que participaram do estudo, ficou claro que, nos casos de mães dominadoras ou que faziam críticas desmedidas, a filha tendia a ter problemas para se relacionar.

*Essa falta de habilidades sociais está associada a uma probabilidade maior de apresentar distúrbios alimentares, insatisfação com o próprio corpo, exagero na prática de exercícios com peso e, de forma geral, falta de autoestima.

Sala

Vip

*O economista André Louzada e a jornalista Adriana Porphirio, devido a pandemia, fizeram ontem, uma comemoração em família em torno da filha Eduarda Porphirio.

*A querida aniversariante completou a bela idade de seus 15 anos.

*Ela é atleta do time de voleibol do Clube dos Funcionários da CSN.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Ana Lúcia Amaral de Albuquerque.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, Antônio Lemos de Albuquerque, dos filhos, Leandro e Ana Flávia, do genro e das netas.

*Depois dos familiares e inúmeras homenagens dos amigos.

*Quem também acorda hoje com nova idade é Adalgisa Cardoso.

*Os primeiros abraços ficam por conta de seu bem amado, o empresário Antônio Cardoso.

*Depois serão os cumprimentos dos filhos, noras e netos e dos inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: a artista plástica Nadéia Souza; Valdeci Lima; Regina Marinho; Iris Ana Oliveira Gomes; Anderson Vieira; Julico Nayre; Cláudia Brandão; Cíntia Carvalho; Cosme Alencar; Dimitri Damon; Hélcio Corrêa; Anderson Vieira; Ana Maria Dinardi; Solaine Xavier; Júlio Maciel; Cosme Alencar; Maria Teresa Camargo; Cíntia Carvalho; Elza Maria; Ana Cristina Reis; Solaine Xavier; Rayane Carvalho.