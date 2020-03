Despertando hoje com sua mais nova idade, Bebel de Lena Marques.

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 07:30 horas

Túnel do Tempo

*A Rádio BBC começa a transmissão regular de previsões atmosféricas no Reino Unido (1923).

*Jonas Salk anuncia sua vacina contra a poliomielite (1953).

*Entrou no ar, o Domingão do Faustão, com apresentação de Fausto Silva (1989).

*Assinatura do Tratado de Assunção criando o Mercosul (1991).

*O Acordo de Schengen entra em vigor (1995).

*Um júri em Michigan considera o Dr. Jack Kevorkian culpado de assassinato em segundo grau por administrar uma injeção letal em um doente terminal (1999).

*Ocorrem as eleições presidenciais na Rússia e Vladimir Putin é eleito Presidente (2000).

*O Papa João Paulo II visita o Muro das Lamentações em Jerusalém (2000).

*Entra em vigor na Escócia a proibição do uso do cigarro em ambientes públicos fechados (2006).

*Bovespa anuncia oficialmente o início do processo de fusão com a BM&F, criando a Nova Bolsa, nome provisório da nova instituição que surgiu com a fusão, que será a terceira maior Bolsa de Valores do mundo, e a segunda das Américas, em valor de mercado (2008).

*Estreia a novela ‘Avenida Brasil’ como Novela das oito da Rede Globo (2012).

Zig–Zag

*Hoje: Dia do Mercosul.

*O presidente Bolsonaro polemizou mais uma vez.

*Pegou pesado, anteontem, quando no seu pronunciamento em cadeia nacional, dentre outras, ironizou a imprensa e atacou alguns governadores (Rio de Janeiro e São Paulo).

*O ‘descalabro’ maior foi afirmar que o coronavírus é apenas uma gripezinha e no mais é tudo uma histeria.

*Bolsonaro, foi na contra mão, de todas as orientações determinadas pela Organização Mundial de Saúde.

*Atacou ainda as medidas de combate à pandemia, incluindo o isolamento em casa.

*E pior. Foi contrário a tudo que o seu Ministro da Saúde ensinou e recomendou a toda a população no país.

*Para a Organização Mundial de Saúde, que ficou atônita com os infelizes comentários, o foco é salvar vidas.

Dever de Casa

*Pelo sim pelo não, o recomendado é mesmo que todos fiquem em casa.

Corda

Bamba

*O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, rompeu ontem com Bolsonaro.

*Ele foi o introdutor do Ministro Luiz Henrique Mandetta à pasta.

*Aliás, se diga, Mandetta vai estar numa ‘saia justa’.

*Qual será sua postura, em relação a ação contrária de Bolsonaro?

*Vai mudar de lado em sua orientação e apoiar o presidente?

Sala Vip

*No Bistrô Casa Antiga, funcionando de terça-feira a domingo o serviço delivery.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Bebel de Lena Marques.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Diana Sabadini; Gésio Reis; o médico Lênio Bairral Dias Júnior; Franciane Torres de Andrade; Magda Arbex; Ana Paula Piazera; Cida Panaino; José Alexandre Thommaso; Caio Márcio Chaves.

*Quero agradecer os presentes, as inúmeras mensagens de áudio, telefonemas, e-mails, Facebook e Instagram, enfim, todas as homenagens carinhosas pela minha troca de idade ontem.

*Dá para sentir realmente o quanto é gratificante.

*Toca no coração. Tenham certeza que me senti muito feliz. Merci a todos.