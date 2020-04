Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 14:35 horas

Túnel Do Tempo

Pierre e Marie Curie anunciam o refino do cloreto de rádio, sem, no entanto, que o purifiquem até obter o elemento isolado (embora eles acreditassem tê-lo feito) (1902).

Fundação da Congregação Cristã no Brasil (1910).

Pierre Elliott Trudeau toma posse como primeiro-ministro do Canadá (1968).

Morre Ataulfo Alves de Souza, compositor e cantor brasileiro (1969).

Alfredo Palácio assume a Presidência da República do Equador (2005).

Explosão da plataforma Deepwater Horizon, causando 11 mortos e uma enorme maré negra (2010).

Zig – Zag

* Hoje: Dia do Disco, Dia do Diplomata (Brasil).

* No Stop: A partir de hoje estão proibidas a entrada de veículos de outras cidades em Barra Mansa.

* Também seguindo o Rio de Janeiro e Volta Redonda, a cidade torna obrigatória o uso de máscaras.

* Segundo site da EXAME, em sua mais recente postagem, mais de quinhentas mil pessoas no mundo estão recuperadas do coronavírus.

* Segundo a mesma fonte, no Brasil, até o momento, 14 mil pessoas se recuperaram; a China segue liderando, com mais de 78 mil recuperações, seguida pela Alemanha, com 72 mil, Espanha, com quase 71 mil e os Estados Unidos (epicentro da doença), com cerca de 50 mil curados.

*Não há um prazo estabelecido sobre quanto tempo leva para uma pessoa se recuperar da covid-19. *Nos casos mais leves, autoridades têm pedido ao menos 14 dias de quarentena.

* A China estabeleceu outros 14 – totalizando 28 – antes de definir que um paciente estava totalmente curado.

* De qualquer modo, para que se alcance os melhores resultados contra a pandemia, o isolamento ainda se faz necessário.

Sala Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Cristiane Cotrim Loureiro.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, o empresário Rogério Loureiro e dos filhos, Serginho e Maria Fernanda. Depois, serão muitas homenagens.

* Também trocando de idade hoje, Regina Morgado Câmara.

* Os primeiros abraços e beijos serão de seu amado, o médico Jorge Câmara.

* Outros queridos aniversariantes do dia: o médico Adilson Azevedo; Mario Sayyed; Deivid Murad; Josiane Aprígio; Francislayne Vittal; Edna Moreira; Letícia Carvalho; Maria Ignês Possidente Fagundes; Francislayne Vittal; Débora Villar; Fany Silva; Ana Júlia Bastos; Fani Silva; Therezinha Almeida.