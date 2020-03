Despertando hoje com sua mais nova idade, Del Carmen Portilho.

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 13:15 horas

Túnel

Do Tempo

* Segunda Guerra Mundial: o presidente Getúlio Vargas decreta o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no Brasil (1942).

* Entra em vigor a nova Constituição Política da República do Chile (1981).

* Mikhail Gorbachev é eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, dando início às reformas internas do sistema socialista: a Glasnost (transparência do poder, com vista à liberalização política) e a Perestroika (reestruturação) que culminaram no fim da URSS e na introdução da economia de mercado na Rússia (1985).

* Guerra Irã-Iraque: É declarado o cessar-fogo (1988).

o A Lituânia declara-se independente da União Soviética, sendo vítima de um bloqueio econômico por parte de Moscou (1990).

* A Coréia do Norte retira-se do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. O país se recusa a permitir a inspeção de sua produção de armas nucleares por oficiais Ocidentais (1993).

* Morre Castor de Andrade, bicheiro brasileiro (1997).

* Um blecaute atinge 70% do território brasileiro, terminando na madrugada do dia seguinte (1999).

* A Corte Penal Internacional tem sua sessão inaugural em Haia (2003).

* Atentado da responsabilidade Al-Qaeda em Madrid provoca 192 mortes e 2 050 feridos (2004).

* Morre Zilka Salaberry, atriz brasileira (2005).

* Michelle Bachelet toma posse como a primeira mulher a ocupar o cargo da presidência do Chile (2006).

* Sismo de magnitude 9,0Mw atinge o Japão causando um forte tsunami com ondas de mais de 10 metros de altura e matando mais de 3 770 pessoas (2011).

Zig – Zag

* Hoje: Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo, Dia Mundial do Rim.

* Bastante aguardada a realização da 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba.

* Que irá acontecer nos dias 27 e 28 de março, no Shopping Park Sul em Volta Redonda.

* Os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente pela Internet, a partir de R$ 25 (valor individual) ou R$ 40 (passaporte para os dois dias de evento) pelo link https://www.eventbrite.com.br/e/expo-franchising-abf-rio-medio-paraiba-tickets-95255402473

* O evento só está sendo possível através da parceria entre a Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) e a Associação Brasileira de Franchising Rio de Janeiro (ABF Rio) com organização e promoção DM Expos, empresa do Grupo DM Eventos.

* Seu principal objetivo fomentar o crescimento de franquias no interior do Rio de Janeiro.

* É direcionado para quem deseja empreender, abrir seu primeiro negócio, ou já é empreendedor e pretende ampliar sua atuação em franquia.

*Como a primeira edição a ser realizada em Volta Redonda, a feira busca oferecer atividades semelhantes ao modelo da Expo Franchising ABF Rio, que é considerado o segundo maior evento de franchising do país.

* Irá proporcionar um ambiente de imersão no universo do Franchising. Contará com 55 estandes tendo opções de franquias de diversos segmentos (educação, alimentação, limpeza, reparos, beleza, microfranquias, etc.) para os mais variados perfis de empreendedores e investimentos.

* Os visitantes encontrarão também um salão de negócios com foco em conteúdo e inovação e uma grade bastante extensa de palestras gratuitas para capacitar quem deseja empreender ou já é empreendedor e pretende ampliar sua atuação em franquia.

Filtro

Solar

*Assim como seus donos, cães e gatos precisam de banhos de sol para a síntese da vitamina D.

* Pode até parecer frescura mas também, os bichanos, têm de usar protetor solar porque são vulneráveis a queimaduras e câncer de pele.

*“A pele deles é mais sensível à radiação do que a nossa”, o alerta foi do veterinário Luiz Henrique de Araújo Machado, do Departamento de Clínica Veterinária da Universidade Estadual Paulista (Unesp)/Botucatu.

Sala

Vip

* Despertando hoje com sua mais nova idade, Del Carmen Portilho.

* Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, o engenheiro Sílvio Portilho e dos filhos.

* Depois durante todo o dia serão muitas homenagens.

* Outros queridos aniversariantes: Lorena Menezes; Cássia Bastos Navarro Bueno; Cristiny Vasconcello; Sandra Carvalho; Cintia Delesposti; Emilio Medeiros; Flavia Gallucci; Jorge Roberto Dias Leão; Amanda Cristina Alves; Danuzia Natividade.

* O casal ‘restauranteur’ José Osório e Angélica São Thiago, estarão nesta quinta-feira, realizando o sempre aguardado Menu Degustação.

* A exemplo do ano passado, a deliciosa noite gastronômica terá no cardápio maravilhas da cozinha italiana.

* Sem falar o romantismo das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

* A coluna continua publicando mais alguns cliques do divertido Carná Folia.