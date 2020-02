Despertando hoje com sua mais nova idade, Inês Pandeló.

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 13:44 horas

Túnel

Do Tempo

Criação do Fonógrafo (1887).

Dois ataques aéreos japoneses devastam a cidade australiana de Darwin (1942).

Segunda Guerra Mundial: nos Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt decreta a transferência de cidadãos nipo-americanos para campos de concentração (1942).

O Reino Unido concede a independência ao Chipre (1959).

A União Soviética lança a estação espacial internacional Mir (1986).

Primeira transmissão pública de TV em cores do Brasil: a Festa da Uva, em Caxias do Sul (1972).

Morre Carlos Augusto Strazzer, ator brasileiro (1993).

Editada nova Lei do Direito Autoral (1998)

Fidel Castro deixa o poder de Cuba para seu irmão Raul Castro (2008).

A série americana ‘The Simpsons’ completou 500 episódios (2012).

Zig – Zag

* Hoje: Dia do Desportista.

* A Casa da Amizade de Volta Redonda, que tem na presidência, a advogada Jaqueline Dalbone, em parceria com as instituições Lar Vovô Ziemer, Lar dos Velhinhos de Volta Redonda e Centro Dia, realizaram ontem, uma festa social comemorativa de Carnaval, para alegrar os assistidos por essas instituições.

* O evento aconteceu na sede da Casa da Amizade.

*Na ocasião, além de se divertirem e passarem uma tarde recheada de companheirismo, os assistidos tiveram a oportunidade de se deliciarem com um lanche delicioso, preparado especialmente para eles.

*O som ficou por conta do DJ Marcos Lima (Contato: 24 99920-9834), que tocou marchinhas, samba enredo, pagode e muito mais.

* Os participantes ficaram muito felizes pela festa.

Feira

A maior feira do setor de franchising do Brasil estará ‘aterrissando’ na região do Médio Vale do Paraíba, em Volta Redonda.

Graças a iniciativa da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda e Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro.

A apresentação da programação acontece hoje cedo, na sede da ACIAP com foco para a imprensa e aos prefeitos da região.

A Feira será realizada nos dias 27 e 28 de março, no Shopping Park Sul.

O evento visa fomentar o crescimento das franquias no interior do Estado.

Na Boca

do Leão

*Todo ano, milhares de brasileiros são obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

* O tributo é cobrado pelo governo federal sobre o salário e rendimento de pessoas físicas, entretanto, o que poucas pessoas, não fazem questão de saber, é que neste documento também devem estar incluídos bens e rendimentos recebidos no exterior.

*A legislação brasileira determina que o contribuinte informe todos os bens, bem como seus rendimentos, como salário, bônus, gratificação, dividendos de uma empresa e até mesmo juros. *“Independentemente do país em que o cidadão possui bens de direito, ele deve informar quais são esses bens. *Geralmente, são contas correntes, poupança, aplicações financeiras, compra de ações estrangeiras etc.”.

* Aliás, já não é de agora, que ‘protagonistas’ do cenário politico e empresarial, destes envolvidos nos mais diversificados escândalos, negavam de ‘dedos cruzados’ terem dinheiro depositados em contas no exterior.

* Nem mesmos os ‘extratos’ os convencem disso. Vai vendo.

Sala

Vip

* A agente de Viagens, Patrícia Leal, leia-se GG Turismo, esteve marcando presença no Carná Folia.

* Ela acompanhada de seu amado, Carlos Alberto Pedroso, que também é agente de Viagens.

* Embora estivessem gostando tiveram de irem embora mais cedo.

* Tinham bons motivos: No domingo eles embarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, rumo a Istambul.

* Quem também partiu para uns merecidos dias de descanso, em passeio ‘al mare’ foi Maristela Falci Ferreira Caruso.

* Embarcou para um Cruzeiro pelo litoral brasileiro, acompanhado do filho.

* Despertando hoje com sua mais nova idade, Inês Pandeló.

* A aniversariante será super abraçada e irá receber inúmeras homenagens.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Sandro Reis; Ivy Rodrigues; Thiago Ferreira França; Marcelo da Silveira Chaves; Thais Matos; Fabiana Zambroni Neves.