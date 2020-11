Despertando hoje com sua mais nova idade, Izabel Telles.

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Mickey surge pela primeira vez, sendo protagonista do filme de animação sonoro Steamboat Willie (1928).

*Criação da Ordem dos Advogados do Brasil (1930).

*Éder Jofre conquista o primeiro título mundial, para o Brasil, de peso-galo ao vencer o campeão mexicano Eloy Sanchez (1960).

*Criação da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) (1966).

*Um incêndio ocorre no Eurotúnel, o único registrado desde sua inauguração (1996).

*Morre Zózimo Barroso do Amaral, jornalista brasileiro (1997).

*Os atores Tom Cruise e Katie Holmes sobem ao altar em cerimônia ocorrida num castelo de Bracciano, na Itália (2006).

*Na final da Copa do Mundo de Beisebol, a equipe dos Estados Unidos supera o favoritismo de Cuba e conquista seu terceiro título (2007).

Zig – Zag

*O presidente da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (FERP) e Reitor do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Dr. Geraldo Di Biase Filho, está em tempo de total alegria.

*A instituição universitária UGB está completando 53 anos de sua fundação.

*Também é motivo de muita alegria para a segunda turma de formandos de Medicina da FOA.

*Eles completam 46 anos de sua Colação de Grau.

*Entre os mais entusiastas encontra-se o médico Lula Oliveira.

*Os empresários Paulo Mapele e Michela Mapele, têm duplo motivo para comemorarem.

*Hoje, eles brindam seus 20 anos de felicíssimo casamento.

*Não para aí. Michela também troca de idade, nesta quinta-feira.

Doce de Leite

*O Engenheiro Sérgio Azevedo, natural de Volta Redonda, está demonstrando suas habilidades políticas e com o reconhecimento da população mineira, da cidade de Poços de Caldas.

*Depois de quatro anos prefeito da cidade, acaba de ser reeleito.

*Volta Redonda fazendo história no Sul de Minas.

Dupla

Identidade

*A revista The Week revelou uma pesquisa com as profissões que mais atraem os psicopatas.

*As pessoas com esse distúrbio de personalidade possuem emoções superficiais, estresse, falta de sensibilidade com o sentimento dos outros, insensibilidade, irritabilidade, entre outras características.

*De acordo com a revista, a maior quantidade de psicopatas está entre os presidentes das grandes empresas.

*Em segundo lugar aparecem os advogados, seguidos pelos profissionais da mídia.

*Contudo, a revista destaca que trabalhar com profissionais dessas áreas não significa correr risco de vida.

*A justificativa para a ordem do ranking são que esses profissionais precisam tomar decisões objetivas, deixando os sentimentos de lado.

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Izabel Telles.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, o empresário Henrique Barros, e dos filhos.

*Depois muitas homenagens dos amigos.

*Aliás, as comemorações iniciaram no final de semana.

*Outros queridos aniversariantes: o arquiteto Sergio Fernandez; Nilson Donizeth; Luma Siqueira; Marcela Gomes; Willian Lopes; Fátima Rocha Pinto; Carlos Eduardo Giglio; Maria da Glória Paiva; Patrícia Maria Pereira; Marcelo Reis.