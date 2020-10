Despertando hoje com sua mais nova idade, Jussara Barbosa.

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 06:20 horas

Túnel

Do Tempo

*O Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional que instituía o regime parlamentarista no Brasil, evitando que o vice-presidente João Goulart assumisse a presidência após a renúncia de Jânio Quadros (1961).

*Última partida de Pelé com a camisa do Santos contra a Ponte Preta na Vila Belmiro (1974).

*O ator americano Rock Hudson, morreu aos 59 anos vítima da AIDS nos Estados Unidos (1985).

*Renúncia de Fernando Collor, presidente do Brasil, após sofrer impeachment em 29 de setembro (1992).

*Iron Maiden lança o álbum The X Factor (1995).

*Assinado o Tratado de Amsterdã que prevê alterações aos Tratados da UE e CE (1997).

*Terceira e última visita do Papa João Paulo II ao Brasil (1997).

*A cidade do Rio de Janeiro ganha o direito pelo COI de sediar as Olimpíadas de 2016 (2009).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional da Não Violência, Dia do Anjo da Guarda.

*Daqui em diante, em progressão geométrica, a escalada para conquista das cadeiras nestas eleições municipais.

*É preciso aproveitar o momento oportuno, de se fazer mudanças.

*Afinal, o voto é a verdadeira ‘arma’ que o povo tem.

*Nesta dança das cadeiras, ver quem fica e os que estarão assumindo sem nenhuma culpa esta nova responsabilidade.

Meias

Verdades

*As eventuais declarações de personalidades de que fidelidade não é importante numa relação ou casos de reconciliação após escândalos de traição dos famosos parecem representar uma nova tendência de comportamento.

*Um levantamento da internet na Inglaterra, publicado pelo jornal Daily Mail, há 4 anos, aponta que 47% já saíram com outra pessoa enquanto comprometidos e mais, que 63% já descobriu que foi vítima de uma traição.

*A questão, no entanto, não é tão grave, pois 42% admitiram ter perdoado a cara metade pelo gesto e 30% afirmaram que faria o mesmo caso descobrisse uma pulada de cerca.

*E 30% ainda revelou que permitiria a traição caso o(a) amante fosse uma celebridade.

*A especialista em relacionamentos Siski Green, autora do livro ‘How to Blow his Mind in Bed’ (algo tipo “como deixá-lo louco na cama”, em português) afirmou ao jornal que os resultados não são espantosos.

*”É fato que a maioria da população já fez ou pelo menos pensou nisso. Os humanos são programados para experimentar coisas novas, novos sabores, novas músicas, novas roupas. É por isso que ser diferente num relacionamento, pode ser difícil”.

*Apesar dessa motivação natural, a vontade de experimentar novas coisas não foi o principal motivo apontado para a traição.

*O abuso do álcool foi a causa de 25% dos entrevistados, e 20% admitiram ter traído como maneira de se vingar de um companheiro que traiu primeiro.

Sala

Vip

*O empresário e artista plástico José Nery, e o enfermeiro Rafael Procópio, tiveram nestes dias recentes várias comemorações para sua renovação de votos dos seus três anos de vida a dois.

*Embora possuam um charmoso chalé em Penedo, no final da semana passada foram para o tradicional Hotel Brasil, em São Lourenço.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Jussara Barbosa.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, Francisco Barbosa e das filhas.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o médico alergista José Nereu Militão; o agente de viagens, Gustavo França; o promoter cultural Celso Carvalho; Valéria Oliveira; Danielle Rocha; Rosemeire Salgado; Luh Gomes; Marina Borges; Mary Classe a Rigor; Danielle Rocha; Matheus Fagundes; Simone Braga.