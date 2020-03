Despertando hoje com sua mais nova idade, Lígia Proença Costa

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 14:13 horas

Túnel Do Tempo

*Guerra do Vietnã: Um carro-bomba explode em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Saigon, matando 22 pessoas e ferindo outras 183 (1965).

*Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, é baleado em atentado, em Washington (1981).

*O quadro “Girassóis”, de Vincent van Gogh, é comprado por US$ 39,85 milhões (1987).

*Acordo entre croatas e sérvios separatistas, para um cessar-fogo supervisionado pela ONU (1994).

*A Swissair compra 20% do capital da TAP (1998).

*A bordo da Soyuz TMA-8, em uma missão para a Estação Espacial Internacional, Marcos Pontes torna-se o primeiro brasileiro e primeiro lusófono a ir para o espaço (2006).

*O Governo lança o concurso público internacional para a construção da terceira travessia ferroviária do Tejo, incluído no troço Lisboa-Poceirão. A nova ponte faz parte do traço de alta velocidade (2009). ferroviária, que representa um investimento global de 1,928 milhões de euros.

*Inauguração da Ponte Estaiada João Isidoro França conhecida como ponte do Sesquicentenário ou Ponte Estaiada foi projetada para as comemorações dos 150 anos de Teresina (2010).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Mundial da Juventude.

*Ainda que muito tarde, o prefeito de Milão pediu desculpas semana passada, por ter levado avante a iniciativa de manter a cidade aberta, para prevalecer a economia, evitando o isolamento social.

*Pedir desculpas, não irá trazer de volta os milhares de mortes.

*Este reconhecimento do erro, serve de exemplo para os mandatários de outros países.

*E ainda dá tempo de se evitar um colapso no aumento de mortes nesta pandemia.

*O presidente dos Estados Unidos, que recentemente estava preocupado, também com a economia, caiu na real e já está tomando ações preventivas.

*Depois que o País, passou a ocupar o novo epicentro do Convid– 19 depois da China.

*Seu conceito agora é de que todos fiquem em casa, no isolamento para conterem o coronavírus.

*Os mesmos procedimentos estão sendo seguidos pela maioria dos Países, principalmente Espanha, Portugal e Austrália.

*Nos dados atualizados ontem, Volta Redonda, passou a ter 33 casos de coronavírus.

*O prefeito Samuca Silva proíbe através de decreto a entrada de carros de outros municípios.

Luz No Túnel

*Esta coluna transcreve importantes dados noticiados pela Microsoft News.

*O Brasil anunciou na quarta-feira que irá autorizar o uso do medicamento Cloroquina para tratamento de casos graves de covid-19 e o mesmo já tinha acontecido em países africanos.

*Esta semana foi anunciado o lançamento de um grande ensaio clínico para testar quatro tratamentos experimentais contra o coronavírus em vários países europeus.

*O ensaio Discovery deverá incluir 3.200 pacientes europeus em França, na Bélgica, nos Países Baixos, no Luxemburgo, no Reino Unido, na Alemanha e em Espanha, podendo chegar a outros países.

*Em causa estão um antiviral projetado inicialmente para o vírus Ébola, um medicamento contra o VIH e um tratamento ‘primo’ da Cloroquina, que é usada em casos de malária/paludismo.

*Em Portugal, onde vigora o estado de emergência até 02 de abril, há 43 mortes e 2.995 infeções confirmadas, segundo os dados mais recentes divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

*O coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Sala Vip

*A cantora Adriana Máxima (Banda Clave de Sol) completou ontem seus bem vividos 50 anos.

*Há alguns meses ela havia programado para esta data, uma grande festa.

*Seria no Clube dos Funcionários em noite de grande baile.

*Veio o coronavírus e alterou seus planos. Tudo bem, ano que vem, para os 51 anos, que será a boa ideia.

*Aniversariou ontem e continua recebendo homenagens, à distância o empresário Joel Couto da Silva.

*Sua amada esposa Celeste Costa da Silva, não deixou de preparar um almoço especial.

*Despertando hoje com sua mais nova idade Lígia Proença Costa.

* Mônica Aldet, também despertando com sua mais recente idade.

* Quem também troca de idade hoje é Ademir Melo.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Juliano Zanatto; o advogado Pedro Américo Jevoux; Suellen Quadros; Magda Francisco; Natália Júlio; Juliana Torres; Fernanda Azalin.