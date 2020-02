Despertando hoje com sua mais nova idade, Lílian Peres.

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 13:29 horas

Túnel

Do Tempo

Morre Chiquinha Gonzaga, compositora brasileira (1935).

Foi fechado definitivamente o local das primeiras apresentações dos Beatles, o bar Cavern Club (1966).

Depois de sete anos de desentendimentos, Estados Unidos e Egito restabelecem relações diplomáticas (1974).

Com medidas para conter a inflação e estabilizar a economia foi decretado no Brasil o Plano Cruzado. A nova moeda substitui o cruzeiro, com o corte de três zeros (mil cruzeiros passaram a valer um cruzado) (1986).

Fim da Guerra do Golfo (1991).

Aviões americanos abateram quatro aviões iugoslavos na Bósnia, na primeira ação militar da OTAN (1994).

No Reino Unido a princesa Diana a concordou em se divorciar do príncipe Charles (1996).

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter, sentido no noroeste do Irã, provoca cerca de 1100 mortos e entre 40 a 60000 feridos (1997).

A lira italiana deixa oficialmente de circular, dando lugar ao euro (2002).

Cerimônia de encerramento dos XXI Jogos Olímpicos de Inverno, em Vancouver, Canadá (2010).

Termina o pontificado de Bento XVI, que anunciou sua renúncia do dia 11 de fevereiro do mesmo ano (2013).

Zig – Zag

*O dia 29 de fevereiro é dedicado ao ‘Dia Mundial das Doenças Raras’.

* Sendo o momento de lembrar que cerca de 400 milhões de pessoas no mundo são portadoras de patologias pouco comuns.

* No Brasil, esse número era de, aproximadamente, 13 milhões (com certeza aumentou).

*Por serem raras, o diagnóstico e o tratamento são menos disponíveis, principalmente na rede pública.

Os remédios, por serem pouco procurados, são caros.

*Para o presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado, professor do curso de Medicina do UniFOA, Gilmar Zonzin, o ‘Dia Mundial de Doenças Raras’ é uma oportunidade para promover a reflexão e para compartilhar informações com os alunos e a população.

*“Existe uma necessidade dentro do processo de formação, a obrigação dos acadêmicos de estarem atentos a essas doenças, de saberem como utilizar estratégias racionais de diagnóstico para identificar e ajudar essas pessoas.

*Entendendo o assunto – Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Doença Rara é aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas.

* Ao todo, existem entre seis e oito mil tipos de Doenças Raras no mundo e 75% delas afetam crianças, sendo que 80% dessas enfermidades têm origem genética, são patologias geralmente crônicas, progressivas, degenerativas e muitas vezes com risco de morte.

* “A data de 29 de fevereiro nos impõe a responsabilidade de chamar a atenção das autoridades públicas, dos profissionais de saúde, dos pesquisadores e da indústria farmacêutica no sentido de se mobilizarem para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de métodos diagnósticos e de tratamentos para estas doenças.

*Apesar de serem raras, a quantidade de pessoas diagnosticadas é alta, já que atinge cerca de 13 milhões de brasileiros”, argumentou.

* Aliás, o Dr. Gilmar Zonzin, com frequência participa de congressos fora do País, em busca de novos conhecimentos.

* No início do ano passado ele esteve presente no Congresso realizado na cidade de TELA VIV, em Israel.

Sala

Vip

* Para as pessoas que foram aos desfiles das Escolas de Samba, na Marquês de Sapucaí, e mesmo para os que assistiram pela TV, a Viradouro realmente merecia o título de Campeã.

* E se diga, com muita justiça, numa árdua ‘luta’ que durou 23 anos. Parabéns.

