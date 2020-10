Despertando hoje com sua mais nova idade, o dentista Eduardo de Oliveira Faria.

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 06:00 horas



Túnel

Do Tempo

*Começa a ser encontrada fósseis de dinossauro nos estados americanos de Utah e Novo México (1925).

*Golpe Militar de 1964: edição da Emenda Constitucional nº.11 que revoga o AI-5 (1978).

*Madre Teresa de Calcutá é eleita para o Prêmio Nobel da Paz (1979).

*Colocação de uma placa em homenagem às vitimas da fome e da miséria na Praça da Liberdade e dos Direitos Humanos em Paris. Inicio da celebração do Dia Internacional para Erradicação da Miséria (1987).

*A cidade americana de San Francisco é atingida por um terremoto de 7.1 na escala Richter (1989).

*Visita Oficial do Papa João Paulo II a Mato Grosso, Brasil, Brasil (1991).

*Oficialização, pela Assembleia Geral das Nações Unidas do 17 de outubro como Dia Internacional para Erradicação da Pobreza (1992).

*Restos mortais de Che Guevara são enterrados em Cuba (1997).

*Morre Hilton Gomes, ex-apresentador do Jornal Nacional (1999).

*Morre Yara Côrtes, atriz brasileira (2002).

*Os Estados Unidos atingem a marca histórica de 300 milhões de habitantes (2006).

*O Papa Bento XVI anuncia a realização de um consistório em 24 de novembro, para a criação de novos cardeais (2007).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Agricultura, Dia do Eletricista, Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira, Dia Nacional do Profissional de Propaganda, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

*Se durante o ano, as necessidades de sangue, nos bancos de sangue, já é enorme, imagina com a aproximação do final de ano.

*As pessoas que puderem participar deste gesto humanitário, estarão contribuindo para salvar vidas.

*Basta procurar o Banco de Sangue, de sua cidade e fazer a avaliação para doação.

*A Casa da Amizade de Volta Redonda, que tem na presidência a advogada Jaqueline Dalbone, em parceria com o Rotary Club de Volta Redonda, participará da campanha de divulgação da vacina contra a Pólio, paralisia infantil, neste sábado, no Shopping Park Sul.

*Terá um telão com lives, e a participação especial do Zé Gotinha e entrega de brindes confeccionados pelas companheiras da Casa da Amizade de Volta Redonda.

Dura na Queda

*Informações de cientistas sobre os efeitos pós Covid–19, em algumas pessoas acometidas pela doença, que podem apresentar alterações cerebrais meses após a recuperação, sugerindo que consequências em longo prazo podem ser possíveis.

Cueca

*Esta peça íntima do vestuário masculino tornou a ser protagonista, em caso politico de escândalo de propinas.

*Anteontem, numa operação da Polícia Federal, para apuração de desvio de dinheiro destinado ao combate a Covid-19, numa busca e apreensão, um importante personagem palaciano, foi flagrado com dinheiro vivo na cueca.

*Segundo denúncias publicadas ontem no jornal O Globo, trata-se do vice-líder do governo Bolsonaro, Chico Rodrigues.

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, o dentista Eduardo de Oliveira Faria.

*O querido aniversariante ganha os primeiros abraços de familiares e muitos amigos.

*Aniversariando hoje: Regina Beatriz Lemos Fagundes; Lucas Neto; Cláudia Ramos; Elma Possidente; Alenkar Santos; Irene Maria Dietschi; Márcio Lorenzo.

*Em tempo de Outubro Rosa, sendo grande a campanha mundial de prevenção ao Câncer de Mama.

*É a oportunidade de se aderir na conscientização de uma doença que tem tirado milhares de vidas no planeta.

*E que pode ser tratada se cuidada a tempo. Daí, a necessidade de prevenção.

*Este ano que estou completando meus 41 anos de colunismo social, vai ser mesmo sem festa.

*Nem mesmo a mais glamorosa que amo realizar: Festa do Prêmio Cata-Vento.

*O jeito é mesmo ficar na base de recordações de algumas edições.

*O melhor de tudo é celebrar a saúde de todos nós. Vamos todos nos preservar.

*Vai passar e se Deus quiser, em breve voltamos a movimentar o meio social de nossa região.