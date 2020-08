Despertando hoje com sua mais nova idade, o dentista Sérgio Elias Vieira Cury.

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Espanhóis fundam St. Augustine, o primeiro assentamento permanente no atual território americano (1565).

*Tratado de Paz de Basiléia entre a França e o Hessen-Kassel (1795).

*Criação do Museu Paulista (1893).

*A Rainha Guilhermina inaugura o Palácio da Paz na Haia (1913).

*Entra no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro, Repórter Esso (1941).

*O CDC norte-americano anuncia uma alta na incidência de pneumociste e do sarcoma de Kaposi em homens homossexuais. Logo, estas doenças serão reconhecidas como sintomas de uma síndrome imunológica, a AIDS (1981).

*A Ucrânia declara sua independência da União Soviética (1991).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Bancário, Dia da Avicultura, Dia Nacional do Voluntariado.

*Reconhecido pela excelência no ensino em todo o Sul Fluminense, o UBM – Centro Universitário de Barra Mansa – acaba de lançar a graduação EAD (Ensino à Distância) em cinco diferentes áreas profissionais: Ciências Contábeis, Gestão em RH, Pedagogia, Administração e Logística.

*A instituição, mais uma vez, aposta nas mais modernas tecnologias para atender os constantes desafios do mercado de trabalho.

*Para desenvolver o programa UBM Connect de Educação a Distância, o Centro Universitário investiu em conteúdo qualificado e diferenciado, considerando as novas dinâmicas e exigências profissionais, que deverão ser mantidas em evidência mesmo após a pandemia do novo coronavírus.

*A instituição passou por uma avaliação de diversos critérios acadêmicos e de estrutura, feita pelo Ministério da Educação (MEC), na qual obteve nota máxima.

*Segundo a diretora acadêmica do UBM, Sheila Dias Filgueiras, os cursos contemplam metodologias que garantem aos alunos uma graduação com o mesmo padrão de qualidade dos cursos presenciais de ensino superior oferecidos pela instituição.

*”Todos os cursos oferecidos pelo UBM Connect contam com a coordenação e atuação de um corpo docente altamente qualificado e experiente, um dos grandes diferenciais da instituição”.

*Mais informações sobre os cursos e matrícula podem ser conferidas em www.ubm.br/connect.

Primeira Classe

*O empresário César Augusto Lima de Sá, natural de Volta Redonda, e há décadas residente nos Estados Unidos, mais precisamente em Atlanta, sempre foi fã de carteirinha de Martha Rocha.

*Inclusive, por duas vezes, na coordenação de Concurso Miss Estados Unidos, levou a eterna Miss Brasil para participar do juri.

*César Sá teve a oportunidade de se tornar seu grande amigo.

*Aliás, na condição de colecionador, ele adquiriu uma grande quantidade de suas telas (em torno de dez), além de roupas e jóias.

*Entre estas preciosas obras, inclui-se uma tela grande, feita pelo famoso retratista húngaro Ladislas Burjan.

*Hoje, inclusive, César Sá desperta com sua mais nova idade.

*A clínica Paula Neves Estética e Bem-estar completa 10 anos no mercado de estética facial e corporal.

*Para comemorar a data, a clínica continua no Pontual Shopping, agora em uma sala mais confortável, ampla e melhor equipada para atender os clientes de todo Sul Fluminense.

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, o dentista Sérgio Elias Vieira Cury.

*Os primeiros abraços e beijos serão de sua amada, a dentista Maria Dorotéa Cury e dos filhos.

*Depois inúmeras homenagens à distância dos amigos.

*Maria Vitória completa seus 19 anos de vida.

*Recebe o carinho dos pais Marcelo Paulino e da jornalista Vanessa Outeiro e do irmão Leonardo.

*Aliás, o dia hoje está repleto de queridos aniversariantes: o jornalista Cesar Calian; Monica Riguetti; Deley Oliveira; Flávia Annechino; Nando Parente; A médica Nadejda Maria Ávila Da Silva Varginha; o arquiteto Marcelo Bougleux; Silvana Silva; Rosângela Teixeira; Celso Augusto Pereira; Mara Nunes Alves; Camila Klein; Rosane Rocha; Mara Nunes Alves Rattes; Mimy Vieira.