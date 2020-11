Despertando hoje com sua mais nova idade, o empresário Roberto Loureiro

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*A República Dominicana torna-se independente do Haiti (1844).

*Fundada a cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais (1872).

*Em sua segunda visita à Basílica de Aparecida, a Princesa Isabel ofertou à santa uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com um manto azul (1888).

*Inaugurado o Viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo (1892).

*Gandhi é preso enquanto liderava uma marcha de mineiros indianos que trabalhavam na África do Sul (1913).

*O Primeiro Ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva toma posse (1985).

Extinção oficial da KGB (1991).

*O documentário “As Testemunhas de Jeová Resistem ao Ataque Nazista” é apresentado ao público pela primeira vez no antigo campo de concentração de Ravensbruck (1996)

Zig – Zag

*Hoje: Dia Nacional do Riso, Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil.

*A Associação Comercial de Barra Mansa completou seus 87 anos de fundação.

*Pelo que tudo indica, pelo menos nos votos que foram apurados, Biden é, moralmente, o vencedor.

*Mas, Donald Trump, antes mesmo de iniciar o processo eleitoral americano, já havia anunciado recorrer.

*Não vai deixar barato uma derrota.

*Pelo andar da ‘carruagem’ entre o conta/reconta ou paralisação das contagens, ainda vai dar muita ‘queda de braço’.

*O povo também dividido, está indo às ruas se manifestar.

*É aguardar para ver, a rodada final.

*Aliás, nas eleições passadas quando foi candidato pela primeira vez, fez o mesmo papel, de que estava havendo fraudes, e iria entrar na Justiça.

*Tendo ganhado para presidência, desistiu de recorrer e pedir recontagem.

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade, o empresário Roberto Loureiro.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de sua amada, Viviane Martins Loureiro e da filha Maria Eduarda.

*Depois muitas homenagens dos familiares e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Mario Periquito; Grazieli Selvati; Enio Marcelo Ghirlinzoni; Beatriz Diniz; Giulia Selvati; Argeo Said; Valentina Guerreiro; Amanda Reis; Júlia Beatriz Rodrigues; Iramar Alvarenga.

*A coluna publica a parte II da divertida festa de Halloween que o empresário Carlos Annechino e Arylia Thomé, promoveram sábado, em sua mansão no elegante condomínio Villa Tikkinen, em Penedo.