Despertando hoje com sua mais nova idade, o engenheiro Celso Braga.

Túnel do Tempo

*O Cardeal Giovanni Maria Mastai Ferretti se torna o Papa Pio IX (1846).

*Inauguração do estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã (1950).

*Lançamento de “Psicose”, de Alfred Hitchcock (1960).

*Entrada em circulação do Metical, a nova moeda de Moçambique (1980).

*No Estádio Palestra Itália, o Palmeiras conquista a Taça Libertadores da América após bater o Deportivo Cali por 2×1 no tempo normal e por 4×3 nos pênaltis.

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Paleontólogo.

*Fazendo um rastreamento de minha coluna publicada em junho de 2016, numa nota sobre o Rio Moda Rio, onde apresentava um balanço de projeções da cadeia da moda.

*No ramo industrial, a moda é o segundo setor que mais emprega no estado do Rio.

*São mais de 195 mil trabalhadores em cerca de 26 mil estabelecimentos formais.

*Segundo na época dado oficial disponível, a cadeia da moda fluminense movimentou R$ 10 bilhões em 2012, ou 2,1% do PIB do Estado.

*No mapeamento da indústria criativa, feito pela Firjan, a estimativa é que o núcleo criativo fluminense gere um PIB equivalente a R$ 20,6 bilhões, o que corresponde a 3,8% de tudo que é produzido no estado – a maior participação do PIB criativo na economia entre todas as unidades da federação.

*Nem é preciso destacar os estragos que a pandemia vem fazendo neste importante seguimento na atualidade.

Sala Vip

*Com a reabertura do comércio em nossa região, uma coisa é certa, as pessoas estão ‘matando’ a saudade de irem às compras.

*Tem que se reconhecer que todos os cuidados estão sendo tomados, como o distanciamento, uso obrigatório das máscaras.

*Os comerciantes agradecem e todos nós ficamos felizes ao ver diante de todas as cautelas, aos poucos a economia voltando a se restabelecer.

*Nota triste do final de semana por conta do fechamento do Recreio do Trabalhador.

*Deve se ter outra alternativa para não por um ponto final neste espaço que foi e é muito importante para a história patrimonial de Volta Redonda.

