Despertando hoje com sua mais nova idade, Ramon Azevedo.

2 de setembro de 2020

Túnel

Do Tempo

*Napoleão III é capturado na Guerra franco-prussiana (1870).

*Independência do Vietnã (1945).

*Assinado ato formal de rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial (1945).

*Aprovada a Emenda Constitucional que mudava o regime de governo do Brasil (1961).

*O futebolista brasileiro Pelé marca seu 500° gol (1962).

*Proferido o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves que desencadearia o endurecimento do *Regime Militar com a edição do AI-5 (1968).

*Dois computadores trocam dados em um teste da rede militar experimental Arpanet, marcando o nascimento da Internet, a rede mundial de computadores (1969).

*Jo-Ann (asteroide 2316) é descoberto por Edward Bowell (1980).

*Morre Christiaan Barnard, cirurgião sul-africano (2001).

Zig – Zag

*A Casa Rosa iniciou ontem, o primeiro bazar beneficente “Estação das Flores”.

*O evento tem objetivo de arrecadar recursos para promover melhorias no atendimento e na estrutura do local.

*A ação acontece até o dia 11 de setembro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*No “Estação das Flores” o visitante encontrará venda de roupas, artesanatos, festival de tortas, manicure e designer de sobrancelhas.

*Para garantir a segurança dos participantes, os voluntários do bazar estarão utilizando máscaras, disponibilizando álcool gel 70º e respeitando todos os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde.

*A Casa Rosa fica localizada na Rua Santos Dumont, nº 182, no Centro, em frente a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

*A Campanha Setembro Vermelho foi criada em alusão ao Dia Mundial do Coração, celebrado no dia 29, para alertar a população para os cuidados com um dos órgãos mais importantes do corpo humano.

*O “cardiomêtro”, termômetro desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, apontou que 30% dos óbitos registrados no país são causados por doenças cardiovasculares.

*A estimativa de mortes até ontem: 270.604, segundo o levantamento da SBC.

*Além de hábitos saudáveis, a realização de exames periódicos é uma importante aliada na prevenção ou controle de doenças cardiovasculares.

*Exames como perfil lipídico, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, homocisteína, ácido úrico e microalbumunúria, são essenciais para detectar e monitorar doenças do coração.

*É importante ressaltar que pessoas que já possuem histórico familiar desta patologia, devem redobrar a atenção e a frequência de exames.

Primeira

Classe

*O Shopping Park Sul participará da Semana do Brasil, ação fomentada pelo Governo Federal junto aos maiores varejistas do país com o intuito de aquecer a economia.

*“A Black Friday brasileira”, como é chamada, já aconteceu no ano passado e nesse ano deve movimentar 3,9 bilhões apenas no estado do Rio, segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises do estado.

*“A expectativa entre os lojistas do Park Sul é boa. Nesse último mês, registramos um crescimento no fluxo de visitantes na ordem de 23% em relação a julho. Dentro do mês de agosto, os números melhoraram semana após semana e as vendas acompanharam esse crescimento. Com a volta do Tarifa Comercial Zero, acreditamos que esse número melhore ainda mais”, declara Alfredo Zanotta, superintendente do empreendimento.

*Para esta edição, o Shopping Park Sul traz uma novidade: Além do clima de festa nos corredores, a liquidação também estará online, acessível também àqueles que preferirem não sair de casa.

*“Teremos um site exclusivo para a Semana do Brasil, onde vamos apresentar as principais promoções de cada loja. Assim, quem ficar em casa também terá a oportunidade de fazer um bom negócio, falar diretamente com as lojas e combinar a entrega do produto em sua casa”, informou Rodrigo Mattos, gerente de marketing do shopping.

*Para o período de liquidação, o Park Sul vai alterar seu horário de funcionamento.

*De segunda a quinta, o shopping funcionará das 11h às 21h, nas sextas e sábados, das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

*De segunda a sábado. O período de 11h às 12h é exclusivo para o acesso de maiores de 60 anos, conforme previsto em decreto municipal.

*Mais informações: www.shoppingparksul.com.br (24) 3512-4900.

Sala

Vip

*Aniversariando hoje Marlene Márcia Frauches Cardoso. As primeiras homenagens serão de seu amado, o empresário Luís Fernando Soares Cardoso, dos filhos Matheus e Lucas e dos familiares.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Ramon Azevedo.

*Ganha os primeiros abraços de sua amada, a médica endocrinologista, Taísa da Cunha Azevedo, e dos filhos Liz e Thor.

*Depois durante todo o dia, muitas homenagens à distância.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Lorane Veloso; Sueli Assis; Mario Tarcitano; José Carlos Vidal; Paulo Afonso Carvalho de Melo; Rodrigo Guerra; Sílvia Bernadelli; Isa Oliveira; Ana Celeste Silva; Mônica Pantaleão de Sousa.