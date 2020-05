Despertando hoje com sua mais nova idade, Ronaldo Silva

Túnel do Tempo

*Sanção da Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil (1888).

*Três crianças (pastorinhos) declaram ter visto uma aparição da Virgem Maria sobre uma azinheira, na Cova da Iria, perto de Fátima, Portugal (1917).

*Inauguração da Ponte Hercílio Luz ponte do estado de Santa Catarina (1926).

*Entra no ar, em São Paulo, a TV Bandeirantes (1967).

*O Papa João Paulo II sofre um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano (1981).

*João Paulo II visita pela primeira vez o Santuário de Nossa Senhora de Fátima (1982).

*O Papa Bento XVI inaugura a Quinta Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe, em Aparecida do Norte, no último dia da sua visita ao Brasil (2007).

Zig–Zag

*Hoje: Aniversário da primeira das Aparições de Nossa Senhora em Fátima (Portugal), Dia do Automóvel, Dia da Fraternidade, Dia da Estrada de Rodagem, Dia da Abolição da Escravatura no Brasil (1888), Dia do Zootecnista.

*Uma coisa é certa, as pessoas em função da quarentena em Volta Redonda, mal o comércio reabriu as portas, já foram para as ruas.

*É preciso ir ‘devagar com o andor, que o santo é de barro’.

*É necessário não ‘pecar’ pelo excesso, para que todos saiam ganhando.

*Dos empresários que mais necessitam voltar a vender para fazerem caixa, quanto o público consumidor.

*Aliás, é preciso louvar todos os cuidados que os comerciantes estão tendo em seus estabelecimentos, quanto à prevenção.

*A restrição da permanência de consumidores no interior das lojas, uso constante do álcool em gel e obrigatoriedade de todos no uso da máscara.

*Se Deus quiser, dias muito melhores virão, para tanto é necessário moderação.

Amor de Mãe

*Da série ‘Amor de Mãe’ continuo publicando mais uma fotos de famosas mães de nossa região.

*Amantes e amigos podem até tentar, mas não adianta, amor de mãe supera qualquer outro. Elas fazem nossa comida preferida, chamam atenção quando é preciso, acobertam nossos erros sempre que podem e estão sempre dispostas a ajudar. E, para isso, não é preciso carregar um filho na barriga durante nove meses. As mães adotivas mostram que o amor vai muito além de laços de sangue.

*A atriz Angelina Jolie, a cantora Elba Ramalho e a jornalista Glória Maria fazem parte de um grupo que sabe bem o que é isso. Elas decidiram aumentar a família e se tornaram também mães por adoção. Das três, apenas Glória Maria não tem filhos biológicos. Aliás, a coluna aproveita ainda para parabenizar a todas as mães, neste mês dedicado a elas.

Sala Vip

*O apresentador da Band, Taí Braz, ganhou agora um novo horário nobre, para apresentação diária de seu Taí Para Todos.

*O programa inicia às 13h, e começa a trajetória para passar a ser transmitido também na capital do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Ronaldo Silva.

*Ganha os primeiros abraços de seus familiares.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Lucas Sobreira; Josuel Gomes; Ane Soares; Ricardo Bassi; Juliana Atlee; Fabiana Lobão; Mayumi Wakigawa; Nelma Lima Guimarães; Lucia Helena Gama; Sarah Monlevade; Marcelo Argolo; André Rodrigues da Cruz.

*A promoter Ana Paula Delgado, que não é de ficar de braços cruzados, nem em tempo de pandemia, está mais do que nunca usando toda a criatividade.

*Todos saímos ganhando com suas iniciativas.

*Ela está aproveitando para transmitir de lives em casa, com interessantes programações.

*Para esta noite de quarta-feira, às 20h30, a convidada será Yone Teles Vilela (Terapeuta e Consteladora Familiar).