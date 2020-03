Despertando hoje com sua mais nova idade, Rosalba Matioli.

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 14:23 horas

Túnel

Do Tempo

A Grande Depressão: Os bancos nos Estados Unidos reabrem após a ordem presidencial do “feriado bancário” (1933).

Holocausto: As forças alemãs liquidam com o gueto judeu em Cracóvia (1943).

É realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o Comício das Reformas. Com a presença e discursos do então presidente João Goulart, de Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luis Carlos Prestes o ato foi considerado uma provocação de cunho comunista pelos adversários do presidente deposto (1964).

Projeto Apollo: A Apollo 9 retorna a salvo à Terra depois de testar o Módulo Lunar (1969).

O humorístico ‘Os Trapalhões’, estreia na Rede Globo de Televisão (1977).

Começa a vigorar o Sistema Monetário Europeu (1979).

A Argentina pede a desmilitarização das ilhas Malvinas e expressa sua preocupação pela instalação de elementos nucleares no arquipélago (1984).

A sonda espacial Giotto se aproxima a menos de 500 quilômetros do núcleo do cometa Halley (1986).

A Microsoft tem sua oferta pública inicial (1986).

Inaugurado no Japão o mais longo túnel ferroviário do mundo. O túnel Seikan contém um trecho de 23,3 km sob o leito marinho. Conecta a prefeitura de Aomori, na ilha japonesa de Honshu, à ilha de Hokkaido (1988).

Morre Irmã Dulce, religiosa brasileira (1992).

As Missionárias da Caridade da Índia escolhem a Irmã Nirmala para suceder Madre Teresa de Calcutá como sua líder (1997).

Morre Bidu Sayão, soprano brasileira (1999).

Três britânicos libertados após três anos presos na base americana de Guantánamo denunciam terem sido torturados o obrigados a assinar confissões falsas por seus carcereiros (2004).

Cardeal Jorge Mario Bergoglio é eleito novo papa, com o nome de Francisco (2013).

Dia

Especial

O apresentador da Band, Taí Braz terá hoje, um dia super especial, durante a realização de seu programa: a comemoração de 2 anos, neste formato, diário e transmitido ao vivo.

Entre as novidades que serão reveladas o ‘Taí Para Todos’ terá um alcance muito maior na abrangência das cidades.

Taí Braz tem um estilo próprio de ser, e com muita alegria e dinamismo apresenta as mais variadas entrevistas num verdadeiro ‘caleidoscópio’.

Sai ganhando a emissora e nos telespectadores.

O ‘creme de la creme’ estará reunido para os abraços, neste dia tão especial.

Meu carinho e admiração para Taí Braz, este ser iluminado.

Que Deus o proteja sempre.

Patas

Carimbadas

*Nos dias de hoje, as famílias com bichinhos de estimação incluem cada vez mais os seus pets nos planos de viagem e, tendo em vista que cães e gatos necessitam de um documento específico para poderem ser transportados dentro e fora do país, os proprietários podem se animar; já que, desde algum tempo, é possível obter um passaporte para seu pet tornou-se algo um pouco mais simples.

*Durante os últimos anos e ainda hoje, o CZI – Certificado Zoossanitário Internacional foi o atestado exigido para que o transporte de cachorros e gatos pudesse ser feito.

* No entanto, desde fevereiro do ano retrasado, tornou-se possível solicitar o Passaporte para Trânsito de Cães e Gatos, garantindo os passeios dos pets em todo o território nacional e em muitos outros países.

* Não se sabe na atualidade, neste momento de coronavírus como serão vistos estas permissões, uma vez que até mesmo os passageiros estão impedidos de viajarem após decretada pela OMS a pandemia.

Sala

Vip

* Hoje: Dia do Vendedor de Livros, Dia Nacional da Poesia, Dia dos Animais.

* Despertando hoje com sua mais nova idade, Rosalba Matioli.

* Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, o empresário Mauro César de Paula e dos filhos Pedro Matioli e Guilherme Matioli.

* Depois ela recebe inúmeras homenagens, dos familiares e inúmeros amigos.

* Também trocando de idade hoje, Regina Eidintas Baptista e Silva.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Olávia Lopes Faria; Vanda Ferreira; Lyz Muller Beltrame; José Carlos Saleh Jr.; Murad Júnior; Eliete Fonseca; Luiza Cristina; Lucca Haddad; William Hécusom; Elmo Vilhena.