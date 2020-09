Despertando hoje com sua mais nova idade, Vera Cristina Marczuk.

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*É eleito o Papa Bento XV (1914).

*A Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha nazista (1939).

*Invasão da Itália pelo Aliados da Segunda Guerra Mundial (1943).

*As tropas aliadas libertam Bruxelas da ocupação alemã (1944).

*Independência do Qatar, sobre domínio do Reino Unido (1971).

*Pouso da sonda Viking 2 em Marte (1976).

*Queda de avião da VARIG na Selva Amazônica, Voo VARIG 254 (1989).

*Morre Walter Forster, ator de cinema e pioneiro da televisão brasileira (1996).

*Gilberto Gil recebe o Grammy Latino prêmio de Personalidade do Ano, em Miami (2003).

*Termina o cerco à Escola de Beslan, na República Russa da Ossétia do Norte, com pelo menos 334 mortos, a maioria crianças (2004).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Nacional do Guarda Civil, Dia do Biólogo.

*A Associação Comercial Industrial Agro-Pastoril de Barra Mansa, comemora hoje 87 anos de história. *Desde então, o principal pilar da associação é a defesa do segmento para vencer os desafios do mundo globalizado.

*A representação da ACIAP-BM se dá por meio da parceria com os empresários e governo municipal.

*A entidade atua como interlocutora da população entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na busca pela melhoria constante de Barra Mansa e dos indicadores da gestão pública.

*Dentre as últimas discussões em que a Casa participou estão a regularização do trabalho dos vendedores ambulantes, a nova campanha municipal de conscientização da população com relação à Covid-19, as discussões sobre a realidade das instituições de ensino da cidade no pós-pandemia e a instalação de cerca de 50 novas empresas do segmento metalmecânico no Estado do Rio de Janeiro.

Live

do Bem

*Neste domingo, véspera de feriado da Independência, a @clinicaintegrare.bm traz para vocês, em primeira mão, a partir das 14h: Live do Bloco Não Me Leve a Mal.

*O intuito é proporcionar um pouco da alegria pelos participantes que levaram alegria em cada edição do bloco e de quebra ainda contribuir para uma grande causa: Ajudar o Lar dos Velhinhos São José.

*A transmissão será feita pelo canal oficial do Bloco Não me Leve a Mal no YouTube e através da Rádio Vibe 89 FM (@vibe89fm) e contará com a apresentação da querida Bel Ribeiro (@belssrib) e João Pedro (@jpbarreto), além de um time de peso de cantores da região.

*Estão na linha de frente desta iniciativa: Betinho Monteiro, Gustavo Peixoto e Valter Queiroz.

Sala

Vip

*O empresário Luiz Fernando Cardoso, que estava ocupando a pasta de presidente da Associação Comercial de Volta Redonda, não está mais representando a entidade.

*É que ele é pré-candidato a vereador.

*Em seu lugar, na presidência assume o empresário Rogério Loureiro.

*O Dr. Gustavo Michelstaedter e Denise Nalon, na segunda-feira, tiveram bons motivos de felicidade: Os 13 anos de vida, da filha Maria Eduarda Michelstaedter.

*Embora não pudessem realizar uma festa por conta da pandemia, não faltou um deliciosíssimo bolo e guloseimas para a aniversariante.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, Vera Cristina Marczuk.

*Será super abraçada pelos familiares e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Andréa Almeida; Valéria Cabeleireira; Marscelle Alves; Ana Cândida Rímulo; Isa Oliveira; Ana Cláudia Poell; Évelin Cristina; Ana Cláudia Calhau Poell; DJ Leandro Lima; Adriana Ferraz Barbosa; Ana Celeste Silva; Lidiane Souza Silva; a publicitária Ana Luisa Assis.