Despertando neste sábado com sua mais nova idade, Rodolfo Annechino Braga.

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2019, 06:45 horas

Túnel

Do Tempo

*O filme Branca de Neve e os Sete Anões de Walt Disney, estréia nos cinemas norte-americanos (1937).

*Projeto Manhattan: início da primeira reação nuclear em cadeia auto-sustentada (1942).

*Equador e Iraque são admitidos como Estados-Membros da ONU (1945).

*O código Q, como é conhecido o Código Fonético Internacional, é aprovado pela Convenção Internacional de Telecomunicações em Genebra (1959).

*Lançamento da missão Apollo 8 (1968).

*Primeiro voo da aeronave F-14 Tomcat (1970).

*O Voo Pan Am 103 explode no ar em Lockerbie (1988).

*Morre Norton Nascimento, ator brasileiro (2007).

*Final do Mundial Interclubes da FIFA de 2008: o Manchester United, da Inglaterra, derrotou a LDU, do Equador, por 1×0 (2008).

*Eclipse Lunar total, visível para Ásia, Austrália, Pacífico, Américas e Europa (2010).

*Final do Calendário Maia com o ciclo de 5125 anos (2012).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Atleta.

*A tradicional Ceia de Natal do Hotel Bela Vista, que terá assinatura gastronômica do Chef Bruno Moran, está irresistível.

*Veja o Cardápio: Entradas: Mesa de antepastos, pães e frios finos, mix de folhas com crispy, tabule à espanhola com pimentões queimados ao fogo e cebola dourada, ratatouille, salada Niçoise, salada raw com espaguete de cenoura e cebolinha, salada Caprese com pesto artesanal de beterraba e alho negro, salpicão de frango com passas e rum, salada californiana servida no abacaxi, salada grega, salada de arroz integral com manga, morango, cebolinha e gergelim preto, quiche de queijo com coulis de frutas vermelhas frescas.

*Pratos principais: Filé mignon grelhado com cogumelos selvagens flambados no conhaque, chester assado com farofa crocante de amêndoas salteadas na manteiga, tender com abacaxi, cereja e fios de ovos, pernil assado com pimentões, leitão à pururuca, bacalhau com natas, bobó de camarão, salmão assado ao velouté, berinjela à parmegiana com parmesão e grana padano, lasanha de legumes grelhados com bechamel de Chardonnay Blanc.

*Acompanhamentos: Arroz branco e arroz de forno com salmão e cream chesse. Bolinho de bacalhau; batata frita, aligot cremoso, creme de palmito pupunha. mix de legumes com azeite trufado, couve flor empanada com crispy de bacon, nhoque artesanal de mandioquinha com molho ao sugo de tomate pelado e bolonhesa, talharim de beterraba com pesto brasileiro.

*Sobremesas: Mesa de frutas frescas e secas, profiteroles, frutas em calda, pavê de morango com Nutella, manjar de coco, quindão, pudim de leite, torta Holandesa, rabanada, bolo gelado de chocolate trufado, cheesecake de goiaba.

*Refrigerantes e água inclusos.

*Valor: R$ 139 por pessoa

Na Balada

*Quem desejar sair para uma badala Top nesta terça-feira, depois da Ceia de Natal, terá a oportunidade de curtir a ‘Christmas Party’ no Village Warehouse, que a depois das doze badaladas terá a participação de renomados DJs e cantores fazendo assinatura musical.

*São eles: Junior Cunha, Victor Yuri, Pub 77, Sunshine Crew, Figurótico, DJ Giulliano.

*Uma realização da ‘promoter’ Juliana Aragão Lorca.

Sala

Vip

*Despertando neste sábado com sua mais nova idade, Rodolfo Annechino Braga.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de sua amada, Ana Beatriz Nunes e das filhas, Maria Clara e Isabella, de seus pais, os empresários Dine Annechino e Nilson Braga, do irmão Renato Annechino, da avó Vircea Annechino e do tio, o empresário Carlos Annechino e Arylia Thomé e do primo Carlos Eduardo Annechino.

*Despertando também neste sábado de nova idade, a enfermeira graduada, Juliane Evelise.

*Os primeiros abraços ficam por conta de seus pais, Iara Evelise Costa e Júlio Cezar de Carvalho.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Guilherme Douglas; Vívian Bastos; Anna Garcia; Fernanda Pereira; José Augusto Miranda; jornalista Claudinéia do Amaral; Alexsandra Cristina Rocha; Nilvana Trindade.