Dia 9 de fevereiro acontece a apresentação de Fabiano Cambota com seu stand up comedy, no Teatro Gacemss

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 08:44 horas

Túnel

Do Tempo

*Mahatma Gandhi é assassinado, aos 79 anos, por um hindu (1948).

*Última apresentação pública dos Beatles antes de se separarem (1969).

*O Boeing 707 -323C prefixo PP-VLU operado pela Varig desaparece no oceano Pacífico trinta minutos após ter partido de Tóquio (1979).

*Surgimento do Microsoft Bob (1995).

*A França apreende Boeing da Varig por falta de pagamento do contrato de leasing (2003).

*A Microsoft lança o Windows Vista (2007).

*Morre Sidney Sheldon, escritor norte-americano (2007).

Zig – Zag

*Uma realização da Mega Entretenimento.

Carná

Folia

*Será no dia 15 de fevereiro que estarei realizando, nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista, o Carná Folia.

*Sempre acontecendo uma semana antes da folia de momo.

*Aproveitando a proximidade da maior festa do planeta: O Carnaval.

*Aliás, o CARNÁFOLIA, veio para resgatar o glamour e a alegria contagiante dos bailes de salão.

*Lá será possível, cantar e dançar tradicionais marchinhas do tipo ‘Mamãe eu Quero’, ‘Máscara Negra’, ‘Bandeira Branca’, passando por hits do Axé, a algumas músicas das tradicionais Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

*Os convites podem ser adquiridos na Stileto (Rua 16 nº 61 – Vila Santa Cecília).

*O CarnáFolia é a grande oportunidade para rever amigos neste período de férias, já que o evento mantém a tradição de reunir a presença de empresários, profissionais liberais, políticos, socialites, jornalistas e da juventude que entre outros, formam o seleto grupo de convidados.

*Mais informações: (24) 98111-8211/ (24) 99941-0602 (WhatsApp).

Faltam 16 dias para o Carná Folia