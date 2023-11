Diário dos Famosos - Diário do Vale

“TÁ QUENTE”

♠️ A atriz Sheron Menezzes foi eleita a “Mulher Mais Sexy do Mundo em 2023” pelo Clube da VIP, que há 11 anos indica as mulheres consideradas mais atraentes, com uma lista com 100 beldades. A protagonista da novela “Vai na Fé” se tornou a segunda mulher negra a entrar na lista de vencedores.

♠️ Mel Maia levantou suspeitas de estar se envolvendo em um novo affair após o fim do relacionamento com MC Daniel. Os rumores começaram a circular depois que a atriz foi vista interagindo com o surfista português João Maria Pereira nas redes sociais. Em uma das publicações, a atriz deixou um comentário o chamando de “meu” em inglês e os fãs começaram a “shippar” Mel Maia com o atleta.

♠️ Grávida de gêmeos, Bárbara Evans falou sobre as mudanças no corpo e o que planeja fazer após o nascimento de Álvaro e Antonio. A modelo, que já é mãe da Ayla, de um ano, abriu a caixinha de perguntas na quarta-feira (08), e ao ser questionada por uma fã explicou como está lidando com as fases de seu corpo.

FLOPOU!

♠️ Após um incidente com o hino nacional durante sua apresentação no Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Interlagos, Ludmilla tem enfrentado críticas nas redes sociais. A cantora recebeu uma onda de comentários negativos, mas afirmou que o incidente foi causado por uma falha técnica. Será?

♠️ Os fãs da cantora Marília Mendonça se revoltaram com a humorista Giovana Fagundes. Ela foi alvo de críticas nas redes sociais após fazer piada de acidente de avião que resultou na morte da eterna ‘Rainha da Sofrência’. No Instagram, ela fez uma referência à morte da cantora, após revelar aos seguidores que viajaria de “teco-teco”. Após as críticas, a humorista decidiu excluir o vídeo.

♠️ Deolane Bezerra usou as redes sociais para falar sobre o suposto romance com Victor Igoh. A ex-peoa de ‘A Fazenda’ resolveu esclarecer sobre o affair com o ex de Sthefane Matos e atual namorado de Emilly Garcia. A advogada negou que tenha acontecido algo a mais, além, de amizade com o empresário na ‘Casa da Barra’.

VAI BOMBAR!

♠️ Para homenagear a data em que Mr. Catra completaria 55 anos, os 22 filhos reconhecidos do funkeiro se uniram para lançar o álbum “Com todo o respeito ao samba”. O projeto, gravado antes do falecimento do cantor, aconteceu em 2018. Os herdeiros do artista ainda preparam outros lançamentos para celebrar a história do pai.

♠️ A edição de 2023 da festa realizada pela influencer Gessica Kayane está marcada para 4, 5 e 6 de dezembro, e o local ainda permanece em segredo. Nesta semana, Gkay revelou os nomes das duas primeiras atrações que farão shows na festa: DJ Vintage Culture e Leo Santana.

♠️ A primeira edição do Micarê Recife acontece neste sábado e domingo no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma mega estrutura foi montada para receber os foliões e os trios elétricos que serão comandados por Claudia Leitte, Bell Marques, Timbalada e Banda Eva no primeiro dia; e Bell Marques, Saulo, Durval Lelys e Rafa e Pipo no segundo.

GALERIA:

Roberto Justus encerrou nesta quarta-feira (8) o tratamento contra o câncer na bexiga, diagnosticado no ano anterior. O empresário, de 68 anos, comemorou ao lado da esposa, Ana Paula Siebert, e quatro de seus cinco filhos, além de médicos e familiares.

Camilla de Lucas, do BBB21, deixou fãs em polvorosa ao compartilhar nos stories uma selfie de biquíni. Com corpo escultural, a influencer recebeu vários elogios.

A empresária Gislane Zeferino está ganhando cada vez mais destaque na mídia. Ela é dona da marca de produtos capilares ‘Reverse Professional’ e os itens são campeões de vendas na web.