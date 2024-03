Diário dos Famosos

“TÁ QUENTE“

Tiago Leifert revelou em uma participação no podcast ‘Máquina do Esporte’ que não se importava com o desagrado que suas decisões na Globo podiam causar aos colegas, destacando sua falta de ego e vaidade. Ele enfatizou não ter medo de tomar medidas impopulares no comando do BBB, desde que fossem necessárias para o sucesso do programa.

Eduardo Costa surpreendeu os fãs ao aparecer consideravelmente mais magro em um vídeo de tutorial de maquiagem compartilhado por sua esposa. Sua drástica perda de peso gerou grande repercussão nas redes sociais, viralizando rapidamente e levando os internautas a questionarem sua transformação física.

Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, manifestou interesse em assistir ao possível show da cantora no Rio de Janeiro, ressaltando a importância do evento para a cidade, desde que não haja conflitos com seus compromissos profissionais.

FLOPOU!

♠️ Dudu Camargo conseguiu a façanha de zerar a audiência da TV Meio Norte na última terça-feira (12). O apresentador vem enfrentando cancelamentos na web após repercussões negativas sobre seu comportamento na última emissora em que trabalhou, o SBT.

♠️ Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, compartilhou um vídeo onde o Dr. Barakat revela que a cantora enfrentou crises durante seu relacionamento com Murilo Huff, afetando seu processo de emagrecimento. O médico menciona que Marília engravidou enquanto namorava e planejava fazer uma cirurgia plástica, destacando como esses fatos influenciaram sua saúde.

♠️ Deolane Bezerra ironiza rumores sobre seu envolvimento com o tráfico ao ser vista ao lado de um suposto criminoso. Em entrevista a Leo Dias, a influenciadora desafia os críticos a apresentarem provas, enquanto brinca com sua popularidade nas redes sociais, mostrando uma postura confiante e determinada em não deixar as fofocas afetarem sua imagem pública.

DESTAQUES DA SEMANA:

Ana Hickmann e Edu Guedes anunciaram seu relacionamento publicamente, compartilhando fotos e emoções nas redes sociais. Edu expressou gratidão pelo apoio recebido e confirmou que o relacionamento está sólido, marcando um novo começo após desafios em suas vidas amorosas anteriores.

Carol Nakamura, aos 40 anos, submeteu-se a um procedimento estético para corrigir um desnível muscular em seu bumbum, compartilhando o resultado nas redes sociais. A modelo explicou que o tratamento envolveu uma injeção de aminoácido e aplicação de ácido hialurônico.

Dra. Claudia Pravato provou ser uma dentista tradicional ao deixar as harmonizações e procedimentos estéticos de lado. Ela é uma das poucas profissionais que ainda se dedicam à odontologia e recebe pacientes de todo o Sul Fluminense.

