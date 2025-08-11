“A Hora do Mal” estreia no Cine Show de Volta Redonda com sessões esgotadas

Por Emiliano Macedo

O aguardado longa A Hora do Mal estreou no Cine Show de Volta Redonda e levou fãs do gênero ao delírio: sessões lotadas marcaram a primeira exibição na cidade. Dirigido por Zach Cregger, o filme apresenta Justine Gandy (Julia Garner), professora que vê todas as crianças de sua turma desaparecerem misteriosamente às 2h17 da manhã. A partir daí, começa uma trama sombria que mistura suspense, drama e uma pitada de humor ácido.

Inspirado em clássicos de Stephen King, o roteiro alterna pontos de vista de diferentes personagens, incluindo o pai de um aluno (Josh Brolin), um policial (Alden Ehrenreich) e até um morador de rua (Austin Abrams). A narrativa prende o espectador, conduzindo-o por um clima de tensão constante e revelações imprevisíveis até um desfecho intenso e surpreendente.

Mesmo sem abusar de sustos fáceis, A Hora do Mal se destaca pela atmosfera inquietante, pelo elenco afiado e por discutir temas atuais, como a violência e a desconfiança nas comunidades modernas. O resultado é um terror que vai além do medo, provocando reflexão.

A estreia também marca um momento especial para o Cine Show, reinaugurado há cerca de um mês. Com capacidade para 750 pessoas, o espaço oferece projeção a laser de última geração, quatro salas Premium com poltronas amplas e confortáveis e a sofisticada Sala GOLD, equipada com assentos reclináveis eletronicamente e serviço VIP.