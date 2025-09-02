Cine Show lota salas em Volta Redonda durante a Semana do Cinema

Por Emiliano Macedo

O Cine Show de Volta Redonda registrou grande movimento nos últimos dias com a realização da Semana do Cinema, promoção nacional que começou em 28 de agosto e termina nesta quarta-feira (3). A campanha, que acontece em toda a rede, oferece ingressos a preços reduzidos e conquistou o público da região.



Durante o período, os bilhetes para filmes em 2D e 3D custaram R$10 nas salas Standard e Premium, enquanto a sofisticada sala Gold, uma das mais procuradas do Sul Fluminense, foi disponibilizada por R$20. A iniciativa também incluiu combos especiais na bomboniere, com preços diferenciados para pipoca e refrigerante.

Em Volta Redonda, a expectativa de alta adesão se confirmou, com sessões lotadas e forte procura tanto na bilheteria quanto nas vendas online. Vale destacar que, durante toda a ação, todos os ingressos foram comercializados no valor de meia-entrada, ampliando ainda mais o acesso do público às salas de cinema.