terça-feira, 2 setembro 2025
Fale conosco

Cine Show lota salas em Volta Redonda durante a Semana do Cinema

Ingressos a partir de R$10 atraem público; até a sala Gold entrou na promoção

by emiliano macedo

Por Emiliano Macedo

O Cine Show de Volta Redonda registrou grande movimento nos últimos dias com a realização da Semana do Cinema, promoção nacional que começou em 28 de agosto e termina nesta quarta-feira (3). A campanha, que acontece em toda a rede, oferece ingressos a preços reduzidos e conquistou o público da região.


Durante o período, os bilhetes para filmes em 2D e 3D custaram R$10 nas salas Standard e Premium, enquanto a sofisticada sala Gold, uma das mais procuradas do Sul Fluminense, foi disponibilizada por R$20. A iniciativa também incluiu combos especiais na bomboniere, com preços diferenciados para pipoca e refrigerante.

Em Volta Redonda, a expectativa de alta adesão se confirmou, com sessões lotadas e forte procura tanto na bilheteria quanto nas vendas online. Vale destacar que, durante toda a ação, todos os ingressos foram comercializados no valor de meia-entrada, ampliando ainda mais o acesso do público às salas de cinema.

Você também pode gostar

“Família Addams – Quase um Musical” celebra 19...

Ricardo Monnerat Celes é homenageado e celebra legado...

Thiago Ventura retorna a Volta Redonda com sessão...

Cine Show Volta Redonda lança ‘Semana do Cinema’...

Diário dos Famosos

Diário dos Famosos

Quer pagar meia entrada no Cine Show Volta...

Humor e crítica social: espetáculo “Embrulha pra Viagem”...

Célia Dias: Liderança, estratégia e protagonismo feminino no...

“A Hora do Mal” estreia no Cine Show...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996