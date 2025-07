Cine Show reabre nesta sexta (18) com tecnologia de ponta e sala VIP inédita

Por Emiliano Macedo

O tradicional Cine Show está de volta a Volta Redonda a partir desta sexta-feira, 18 de julho, com uma estrutura completamente renovada e muitas novidades para os amantes da sétima arte.

Localizado na expansão do Sider Shopping, o novo complexo traz cinco salas modernas, equipadas com projetores a laser de última geração, que prometem elevar a qualidade visual das exibições com imagens mais nítidas e cores vibrantes.

Quatro das salas seguem o padrão premium da rede, com poltronas amplas e estofadas. A grande novidade é a chegada da sala GOLD, o formato VIP do Cine Show, que estreia na cidade com assentos reclináveis eletricamente, bandejas individuais e um ambiente mais reservado e sofisticado. No total, o espaço comporta cerca de 750 poltronas numeradas, garantindo conforto e comodidade na escolha do assento.

Além da estrutura física, a rede também aposta na praticidade. A compra de ingressos poderá ser feita na bilheteria, em totens de autoatendimento (ATMs) ou online, pelo site e aplicativo oficial. É possível, inclusive, adquirir antecipadamente os famosos combos de pipoca, com destaque para o icônico balde de 5 litros da rede, e evitar filas na hora da sessão.

Outra boa notícia é a manutenção da promoção “Segunda e terça todo mundo paga meia”, com ingressos a R$13 nas salas Premium e R$25 na sala GOLD nesses dias.

O retorno do Cine Show promete reacender o hábito de ir ao cinema em família ou com amigos, com uma experiência ainda mais completa, seja para ver lançamentos em 2D ou 3D.

A reabertura marca mais um capítulo da história do Cine Show, que nasceu em Volta Redonda em 1995 e hoje é a maior rede exibidora das regiões Sul Fluminense e Serrana do Rio, com 60 salas em 15 cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

A entrada para as novas salas fica no 3º piso do Sider Shopping, com acesso pela praça de alimentação.